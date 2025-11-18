◇国際親善試合 日本ーボリビア（2025年11月18日 国立）

サッカー日本代表は18日、ボリビアと親善試合を行う。前日会見で森保一監督（57）は、今回の活動期間中に長崎日大高時代のサッカー部監督の恩師・下田規貴（きよし）さんが死去したことを明かした。最近は同級生も亡くなるなど訃報が続き、国際Aマッチ100試合目の指揮となる年内最終戦で天国にささげる白星を誓った。

天国の恩師らに思いをはせ、森保監督が涙を浮かべた。ガーナ戦前日の13日に長崎日大高時代の恩師が78歳で死去。サッカーが嫌になり一度はやめた部活動に連れ戻してくれた「今の私がある大きな存在」だ。代表活動期間中で通夜、葬儀の参列は見送った。最近は同級生も亡くなり、この日午前には親交のあったサッカーライターも死去。「大切な方が亡くなって、悲しい。ボリビア戦も勝って、天国の方々にサッカーを楽しんでいただきたい」と声を詰まらせた。

来年3月にW杯大陸間プレーオフを控えるボリビアとの対戦が、日本初の国際Aマッチ100試合目の指揮。68勝14分け17敗で、勝率は歴代最高の69％。25年は年内最終戦を残して12試合で大量70人を招集し、65人を起用した。理想とする2、3チーム構成できる選手層の実現へ「いくつかのポジションで変更したい」とガーナ戦から先発変更も明言。「幸せなサッカー人生。これからも一日一日、一試合一試合を全力疾走したい」と実感を込めた。