阪神・藤川監督 秋キャンプで目に留まった選手「あまりいないですけどね」 春キャンプ「参加できるメンバーがチラホラ」
「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）
阪神は１７日、高知県安芸市で行っていた秋季キャンプを打ち上げた。藤川球児監督（４５）は恒例のキャンプＭＶＰは該当者なしとしたが、「いないってことは、チーム状態がいいってこと」と前向きに説明。昨秋キャンプに参加して、今季のリーグＶの原動力となった佐藤輝明内野手（２６）や中野拓夢内野手（２９）に続く、若虎の台頭を願ってゲキを飛ばした。以下、主な一問一答。
◇ ◇
（テレビインタビュー）
−キャンプを振り返って。
「すごく期間は短く感じましたね。日本シリーズまで戦った後でしたから。少しの休養からのキャンプで、選手たちはよく動けている状態ではありましたね」
−目に留まった選手は。
「あまりいないですけどね。彼らの今のレベルでいえば、（来春の宜野座）キャンプに参加できるメンバーがチラホラというくらい。誰かが来季、チームの中心になって優勝できるようなというピースには、この中のメンバーではなかなか難しいのかな」
（記者囲み）
−１軍メンバーの前川、小幡、高寺は。
「目立たなかったね。このキャンプでは全く」
−米メディアで新外国人契約の報道が。
「私は分かりませんけれど。その情報が入ってませんから。把握してません、自分はね」
−海外に選手を見に行くことは。
「編成上のことはまず話すことができないですし。いろんな私自身のプライベートな時間も必要ですから」