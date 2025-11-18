「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）

阪神は１７日、高知県安芸市で行っていた秋季キャンプを打ち上げた。藤川球児監督（４５）は恒例のキャンプＭＶＰは該当者なしとしたが、「いないってことは、チーム状態がいいってこと」と前向きに説明。昨秋キャンプに参加して、今季のリーグＶの原動力となった佐藤輝明内野手（２６）や中野拓夢内野手（２９）に続く、若虎の台頭を願ってゲキを飛ばした。以下、主な一問一答。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−キャンプを振り返って。

「すごく期間は短く感じましたね。日本シリーズまで戦った後でしたから。少しの休養からのキャンプで、選手たちはよく動けている状態ではありましたね」

−目に留まった選手は。

「あまりいないですけどね。彼らの今のレベルでいえば、（来春の宜野座）キャンプに参加できるメンバーがチラホラというくらい。誰かが来季、チームの中心になって優勝できるようなというピースには、この中のメンバーではなかなか難しいのかな」

（記者囲み）

−１軍メンバーの前川、小幡、高寺は。

「目立たなかったね。このキャンプでは全く」

−米メディアで新外国人契約の報道が。

「私は分かりませんけれど。その情報が入ってませんから。把握してません、自分はね」

−海外に選手を見に行くことは。

「編成上のことはまず話すことができないですし。いろんな私自身のプライベートな時間も必要ですから」