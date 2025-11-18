「明治神宮野球大会・高校の部・準決勝、神戸国際大付６−２英明」（１７日、神宮球場）

高校の部の準決勝２試合と大学の部の準々決勝１試合が行われ、高校の部では神戸国際大付が英明を６−２で下して初の決勝進出を決めた。４番・川中鉄平内野手（２年）、１番・藤原陽翔外野手（２年）の一発攻勢で勝利。花巻東はＯＢのドジャース・大谷翔平の父・徹さん（６３）が現地観戦に訪れるも九州国際大付に７−８で惜敗。大学の部は八戸学院大が神奈川大を６−２で下して４強入りした。

神戸国際大付打線がまたしても神宮の空に“花火”を打ち上げた。２本の豪快アーチに場内のファンもあぜんとするしかなかった。

三回２死一塁で４番・川中がバックスクリーンに突き刺す高校通算１６本目の先制２ランをマーク。開幕直前の練習で左脚を負傷し万全ではない中でも放物線を描き、「自分の持ち味はパワー」と胸を張った。３点リードの六回２死一、二塁では１番・藤原が右越え３ラン。一発攻勢で兵庫県勢としては２００６年準Ｖの報徳学園以来１９年ぶりの決勝進出を果たした。

１５日・中京大中京との初戦は３本塁打で七回コールド勝ち。今大会のチーム本塁打数は「５」を数え、平田（元中日）らを擁した２００３年の大阪桐蔭、１３年の日本文理など４校が持つ大会記録６本まであと１本に迫った。昨春には低反発バットが導入された中で驚異的な破壊力を見せつけている。

強打の秘訣（ひけつ）は“ノーバレル打法”。本塁打が出やすいとされる打球角度２６〜３０度を「バレルゾーン」と呼ぶが、同校では打球角度２０度以下で打ち返すことを徹底。川中は「ボールを上から見てたたきつける」とコツを明かした。フライをご法度とする意識が試合でアーチを生み出している。

ここまで８番を打つ主将・井本ら５人で５本塁打と上位から下位まで隙はない。「１戦１戦強くなっていく」と青木尚龍監督（６１）。ド迫力打線で頂点をつかむ。