プロ野球の巨人、ヤクルトなどで活躍し、ＤｅＮＡの監督も務めたアレックス・ラミレス氏（５１）が１７日までにデイリースポーツの独占インタビューに応じた。同氏は日本アイスホッケー連盟の理事兼広報委員長を務めており、知名度を生かしてミラノ・コルティナ五輪で初のメダルを狙うアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」のＰＲに尽力している。

野球界のレジェンドは、新たに踏み込んだアイスホッケーの世界にも真摯（しんし）に向き合っていた。ラミレス氏は２２年から競技に携わり始め、まだ３年。それでも、一つ聞いたら、それ以上に熱く語ってくれた。

数々の金字塔を打ち立ててきた助っ人は「野球一本道」かと思っていたが、その経験を多岐にわたって還元していた。これまでの活動で得た知名度を使ってＰＲし、キャリアは他のアスリートたちに伝える。ラミレス氏が何度も口にした「１人でも多くの人に」という言葉から、アイスホッケーへの熱量がひしひしと伝わってきた。

夜遅くからの取材にも笑顔で応じてくれた。オンライン取材だったが、最後には「がんばって！」と日本語でエールをもらった。スポーツ界の発展を願う、人としての温かさを感じた。（デイリースポーツ五輪担当・南 香穂）