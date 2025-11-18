岡崎紗絵、フジドラマ初ヒロイン！ 1月期木10『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』で玉木宏の表のバディに
玉木宏が主演する2026年1月放送のドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）に、岡崎紗絵がフジドラマ初のヒロインとして出演することが決定した。玉木演じる最強の保険調査員の“表のバディ”を務める。
本作は、沈着冷静な最強保険調査員が、保険金にまつわる悪を退治するエンターテインメントドラマ。主人公・天音蓮（玉木）は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に寄せられる保険金詐欺疑惑の案件に、個性豊かな仲間たちと協力して挑み、ときに味方さえも欺いて真相を解明し、ときに被害者の心に寄り添いながら、彼らの人生に救いをもたらしていく。
岡崎が演じるのは、保険調査専門会社「深山リサーチ」に勤める栗田凛（くりた・りん）。常識やコンプライアンスにとらわれず、真相解明のためなら手段を選ばない不敵な凄腕調査員・天音蓮（玉木宏）の助手を務める。曲がったことが大嫌いで、酒好きかつ酒乱という一面も持つ。
深山リサーチに勤める以前、別のリサーチ会社で調査データの隠蔽指示を拒否したことから社内で干され、退社。その後、自身の酒乱がきっかけで天音と偶然出会い、深山リサーチで天音のアシスタントを務めることになる。
その性格ゆえに人を疑い、不正請求を暴いていく調査員の仕事には当初強い拒否反応を示すが、真実を追い続ける天音の姿にほれ込み、調査員助手としての覚悟を徐々に固めていく。凛は予測不能な天音の無茶振りに振り回され文句を言いながらも、屈強な性格と強い正義感、そして根っからの負けず嫌いを発揮し、“表のバディ”として任務に同行。学生時代は演劇部に所属していたこともあり、あらゆるキャラクターを演じ分ける高い演技力を活かし、変装や巧みな小芝居を武器に潜入捜査へ挑んでいく。
岡崎は、2012年に雑誌「Seventeen」で「ミスセブンティーン2012」に選ばれ専属モデルとしてデビュー。その後は雑誌「Ray」の専属モデルとしても活躍し、ファッションモデルとして高い人気を獲得した。2014年からは俳優業に本格進出し、『監察医 朝顔』『ナイト・ドクター』『教場II』（いずれもフジテレビ系）などで幅広い役柄を好演。ドラマ『花嫁未満エスケープ』（テレビ東京系）では連続ドラマ初主演を務めている。
近年は、『マウンテンドクター』（カンテレ）で主人公の幼なじみ兼初恋相手を演じたほか、映画『ブラック・ショーマン』では物語を彩るスパイス的な存在として存在感を発揮。さらに俳優・モデル業にとどまらず、公式サイト「岡崎紗絵 OFFICIAL SITE」でのラジオ生配信など活動の幅を広げ、ますます注目を集めている。
岡崎は「凄腕調査員の天音さんに必死に食らいつく凛のタイプ真逆のバディ関係をぜひ注目して観ていただきたいです。事件解決によって、心の奥底に眠っていた核に触れ、真実を知ることができる。最初と最後で人物の見え方がガラリと変わるのもこのドラマの面白さの一つでもあると思います。ぜひ楽しみにして頂けるとうれしいです」とコメントを寄せた。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 』は、フジテレビ系にて2026年1月より毎週木曜22時放送。
※岡崎紗絵のメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岡崎紗絵
――役作りについて。
栗田凛は"猪突猛進"がぴったりな人です。走り出したら止まらないので、空回りしてしまうこともあるけれど、まっすぐで素直な、愛おしい人物です。自分の信念と、真実を追求したいという正義感で突き進んでいくので、そこに遅れることないよう私も信じて進みたいです。皆さんに愛されながら成長できたらと思います。
――視聴者のみなさまへメッセージをお願いします。
世の中にはたくさんの保険があることを私自身も勉強しながらの毎日です。身を守るための保険が悪用され、保険金を不正に受給、そして大きな事件に繋がっていく。その真相を暴くのが保険調査員です。凄腕調査員の天音さんに必死に食らいつく凛のタイプ真逆のバディ関係をぜひ注目して観ていただきたいです。事件解決によって、心の奥底に眠っていた核に触れ、真実を知ることができる。最初と最後で人物の見え方がガラリと変わるのもこのドラマの面白さの一つでもあると思います。ぜひ楽しみにして頂けるとうれしいです。
