◆大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）

横綱・豊昇龍が発生割合０・０６％の珍手「送り投げ」で東前頭５枚目・義ノ富士を下し、７勝目を挙げた。新鋭の挑戦を退け、横綱昇進５場所目での初優勝へ２敗を死守した。単独首位の横綱・大の里は、西前頭４枚目・欧勝馬を押し出して無傷９連勝。関脇・安青錦は東前頭３枚目・平戸海を寄り倒し、勝ち越しを決めた。大の里に１差で安青錦、２差で豊昇龍、平幕の時疾風が続く。

持ち味のスピードが光った。豊昇龍は鋭い踏み込みから突き放して、義ノ富士の上体を起こす。前に出てくる相手を右からいなすと、瞬時に背後に回った。振りほどこうとする相手を豪快に後ろに投げて、土俵にたたき付けた。決まり手は２４年初場所以来、自身２度目の「送り投げ」。発生割合０・０６％の珍手に「そこは意識してなかったけど、流れでそうなったと思う。体の反応もいい。集中して、集中して、自分の相撲を取る。その気持ちでしっかり集中できて、いいと思う」とうなずいた。

今年７月の名古屋場所前。数年ぶりに伊勢ケ浜部屋に出稽古した。目当ての一人が、２場所連続十両優勝から新入幕を果たした義ノ富士（当時は草野）だった。稽古場の動きを見て「実力がある。いい相撲を取るなと思った」と感心した。指名して胸を出し、相撲を３番取った。そこから３場所で番付を着実に上げ、横綱初挑戦を遂げた新鋭の壁となった。

６日目に若元春の立ち合い変化に対応できず、痛恨の２敗目を喫した。部屋に帰ると、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）から「肩に力が入りすぎている。立ち合いも８割ぐらいの形で、もう少し気持ちに余裕を持った方がいい」と助言された。「親方は大事な時にアドバイスをくれる。分かってくれている」。教えを守って７日目に玉鷲を下すと、師匠に「ここから全部勝つ」と宣言した。

３連勝で単独首位の大の里との２差を守った。先場所は千秋楽の本割で大の里を下したが、１６年ぶりの横綱同士の優勝決定戦で敗れた。「その一番は忘れていない。場所にぶつける」と誓って臨んだ九州場所。「残りも一日一番、しっかり大事に取っていきたい」。横綱昇進後初の賜杯へ、白星を重ねて大の里に食らい付く。（林 直史）

◆翠富士も珍手

翠富士が珍手・網打ちでわかせた。正代に土俵際まで寄られると、両腕で相手の右腕を抱え、ひねるようにして後ろへ倒した。「（相手が）ねじこんできたので逃げた感じです」と胸をなで下ろした。夏場所７日目の佐田の海（錦木戦）以来で日本相撲協会の決まり手ランキングでは全体４１位で０・０５％。マグロなどの漁港で有名な静岡・焼津市出身だが「（網打ちの）練習はしたことない」と笑わせた。

◆送り投げ 相手の後方に回り込み、投げ倒す技。投げの種類は問わない。幕内では今年１月の初場所１２日目に霧島が決めて以来。豊昇龍は２４年初場所４日目に若元春を相手に初めて記録している。

◆決まり手ランキング 日本相撲協会は全８２手の決まり手の発生回数と割合を公式サイトで公表している。２０１３年初場所から２５年九州場所９日目までの１８万６５７番を集計。つま取り、掛け反り、撞木（しゅもく）反り、外たすき反り、外無双は対象期間で一度も発生していない。