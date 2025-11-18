阪神からドラフト４位で指名された早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が１７日、鹿児島市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金４０００万円、年俸４８０万円で仮契約を結んだ。母校で伝統的に伝わる「やかぜ」の精神をプロでも発揮し、世代ナンバーワン投手を目指すことを誓った。（金額は推定）

早瀬には大切にしている言葉がある。それは「やかぜ」だ。

「やればできる」「必ずできる」「絶対できる」の頭文字を取った言葉で、神村学園のモットーでもある。２２年には３人組音楽ユニットのベリーグッドマンが「やかぜ」というタイトルで同校へ楽曲提供し、アルプスでは定番の曲となった。

マウンドに立つ時、早瀬は何度もこの言葉に背中を押された。「やってみないと分からないこともあるし、この３年間でできたこともすごくあった。『やかぜ』が大事」。高校入学時に１３０キロ台だった球速は、最速１５１キロを計測するまでに成長。そしてプロになる夢もかなえた。“魔法の言葉”を胸にプロでも目標達成を目指す。

目標の一つが世代ナンバーワン投手の称号だ。高校時代はＵ−１８の日本代表も経験。レベルの高い野球に触れ、モチベーションも高まった。「プロの舞台で日本を代表するような投手になりたい」。同世代はオリックスのドラフト１位・藤川（延岡学園）、ロッテの同１位・石垣（健大高崎）と才能豊かな右腕がひしめく。彼らを超える活躍で日本を代表する投手への道を切り開いていく。

「鹿児島県で負けなしで、３年間終われたのがすごくうれしいし、成長させていただいた。プロでも成長し続けていきたい」。神村学園では諦めずにやり遂げることの大切さを教わった。「やかぜ」を胸に母校へ恩返しの活躍を果たす。

◆早瀬 朔（はやせ・さく）２００７年８月３０日生まれ、１８歳。兵庫県出身。１８５センチ、７９キロ。右投げ左打ち。投手。神村学園から２５年度ドラフト４位で阪神から指名。神村学園では２年春夏、３年夏に甲子園に出場。３年時にＵ−１８Ｗ杯で日本代表に選出。遠投１１０メートル。好きな食べ物はラーメン。