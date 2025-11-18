「バービー人形よりスタイルいい」人気女優が京都競馬場に降臨　エリザベス女王杯プレゼンター「美しい馬たちにうっとり」

表彰式で戸崎圭太と握手を交わす山本美月(C)産経新聞社

中央競馬のエリザベス女王杯（G1・京都芝2200メートル）が11月16日に行われ、1番人気のレガレイラ（牝4）が優勝。昨年12月の有馬記念以来のG1・3勝目を飾った。

【写真】京都競馬場のゴール板を背にピースサインする山本美月を見る

1番人気が快勝し、歓声に包まれた京都競馬場から、どよめきが起きた。同日は表彰式で、女優の山本美月がプレゼンターを務めた。白地に黒のフローラル模様を配したワンピース姿の山本が登場すると、現地の競馬ファンの視線を集めた。

鞍上の戸崎圭太と握手を交わした人気女優は、レース後に自身の公式インスタグラムを更新。夕暮れの芝コースで、ゴール板を背にピースサインをしたり、バルコニー席で双眼鏡を手にする写真などを投稿した。

「京都競馬場 エリザベス女王杯（G1）へ。プレゼンターをさせて頂きました」と文面で報告。初の競馬場訪問とのことで「天気も良く、気持ちの良い空間で、美しい馬たちにうっとりしました」と振り返った。