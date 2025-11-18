「バービー人形よりスタイルいい」人気女優が京都競馬場に降臨 エリザベス女王杯プレゼンター「美しい馬たちにうっとり」
表彰式で戸崎圭太と握手を交わす山本美月(C)産経新聞社
中央競馬のエリザベス女王杯（G1・京都芝2200メートル）が11月16日に行われ、1番人気のレガレイラ（牝4）が優勝。昨年12月の有馬記念以来のG1・3勝目を飾った。
【写真】京都競馬場のゴール板を背にピースサインする山本美月を見る
1番人気が快勝し、歓声に包まれた京都競馬場から、どよめきが起きた。同日は表彰式で、女優の山本美月がプレゼンターを務めた。白地に黒のフローラル模様を配したワンピース姿の山本が登場すると、現地の競馬ファンの視線を集めた。
鞍上の戸崎圭太と握手を交わした人気女優は、レース後に自身の公式インスタグラムを更新。夕暮れの芝コースで、ゴール板を背にピースサインをしたり、バルコニー席で双眼鏡を手にする写真などを投稿した。
「京都競馬場 エリザベス女王杯（G1）へ。プレゼンターをさせて頂きました」と文面で報告。初の競馬場訪問とのことで「天気も良く、気持ちの良い空間で、美しい馬たちにうっとりしました」と振り返った。
トークショーにも出演。「観覧して下さった皆様、温かく迎えて頂きありがとうございました。距離も近く、楽しい時間でした」と充実感を漂わせながら、感謝を記した。
コメント欄には「おしゃれでセクシーでスタイル良くて可愛い」「顔ちっさ！」「うおっ！何頭身だコレは」「バービー人形よりスタイルいい」と激賞の声が殺到。また、京都競馬場で山本を目撃したファンからは「今日のために初めて競馬場に会いにいきました」「可愛すぎて大感動でした!!」と感激の反応が寄せられた。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
