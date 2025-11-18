¥É¥³¥â¤Ê¤É¡¢¡ÖAI¡ß6G¡×¤ÇÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ºÇÂç2ÇÜ¤Ë¡¡²°³°¼Â¸³¤ËÀ®¸ù
¡¡NTT¥É¥³¥â¡¢NTT¡¢Nokia Bell Labs.¡¢SK¥Æ¥ì¥³¥à¤Î4¼Ò¤Ï¡¢6G¡ÊÂè6À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®Êý¼°¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿²°³°¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÌµÀþµ»½Ñ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÁ÷¼õ¿®¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¸³¤ÏÁ÷¿®Â¦¤È¼õ¿®Â¦¤ÎÁÐÊý¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ¡ÊAI-AIµ»½Ñ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¡£4.8GHzÂÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î3¥«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¤¸´Ä¶²¼¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¡ÊÄÌ¿®Â®ÅÙ¡Ë¤¬ºÇÂç¤Ç100¡ó¸þ¾å¤·¡¢2ÇÜ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Á÷¿®¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤·¤¿Â¬Äê¼Ö¤È´ðÃÏ¶É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¼õ¿®¥¢¥ó¥Æ¥Ê´Ö¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´Ä¶¤Ï¡¢»þÂ®40km¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥«ー¥Ö¤ò´Þ¤à¸øÆ»¡¢¼×ÊÃÊª¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡¢»þÂ®60km¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æ»Ï©¤Î3¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÊ£»¨¤ÊÅÅÇÈÅÁÈÂ¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤ò´Þ¤à¸øÆ»¡Ê¥³ー¥¹1¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íèµ»½Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¿¶Ñ¤Ç18¡ó¡¢ºÇÂç¤Ç100¡ó¤Î¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È²þÁ±¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»þÂ®60km¤Ç¤ÎÁö¹Ô¼Â¸³¡Ê¥³ー¥¹3¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇÂç¤Ç20¡ó¤Î²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¡ÊLOS¡Ë¤È¼×ÊÃÊª¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¡ÊNLOS¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤â¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¡¢°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ä´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌµÀþ¤Ç¤ÎÄÌ¿®¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¼þ°Ï¤Î¾ã³²Êª¤äÅ·¸õ¤Ê¤É¡¢ÅÅÇÈ¤¬ÅÁ¤ï¤ë´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£4¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡ÖAI-AIµ»½Ñ¡×¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ÷¿®Â¦¡¦¼õ¿®Â¦¤É¤Á¤é¤âºÇÅ¬¤ÊÊÑÄ´Êý¼°¤òÀß·×¤¹¤ë¡£