巨人の西舘勇陽投手（２３）が１７日、山崎伊織投手（２７）に弟子入りし、来季の先発ローテ定着を誓った。Ｇ球場でキャッチボールなどで練習。オフは“伊織塾”に入門することを明かし、「キャッチボールとかを見ていても学ぶものが一番多い人。一番近いところでやらせてもらおうかなと思いました」と目を輝かせた。

エース級の活躍を見せた先輩から多くを学ぶ。今季先発、中継ぎ計１５登板で２勝３敗、防御率４・２２。「自分は不器用で、伊織さんが持っているものをマネするのは難しいけど、一緒にやっていく中で感覚とかを話しながらキャンプにつなげていきたい」。今季チームトップの１１勝を挙げた背番号１９とＧ球場で自主トレを行い、成長につなげる。

オフのテーマは変化球。「曲がり球（スライダー）は得意なので縦変化、落ち球でいいものをつかめればと思って試してます。今持っているものも磨きながらオフからキャンプにかけて上げていきたい」。学生時代に投げてから封印していたチェンジアップなどを試し、投球の幅を広げていく。「開幕から１年間投げられるようにしたい」と先発としての極意を学び、飛躍の年にする。（水上 智恵）