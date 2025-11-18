ヤンキースはが先発ローテーションとブルペンの層を厚くするために、左腕ライアン・ヤーブロー（34）と1年で再契約した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。年俸は250万ドル（約3.9億円）。

ヤーブローは昨年3月スプリングトレーニング最終日にヤンキースとメジャー契約を結び、その後64回を投げて防御率4.36を記録。先発として8試合、リリーフとして11試合に登板し、ローテーションとブルペンを行き来した。

今回の契約により、8年目のベテランであるヤーブローは、開幕時点でゲリット・コール、カルロス・ロドン、クラーク・シュミットを欠くヤンキースの先発ローテーションに保険的な役割を果たすことになる。

コールはトミー・ジョン手術からの回復中で、早くても5月中旬まで復帰が見込めない。ロドンは先月、左肘の遊離体除去および骨棘除去手術を受け、少なくとも数週間は開幕から欠場する見込み。シュミットもトミー・ジョン手術からの回復で、早くてもシーズン後半までは復帰できない。

ブライアン・キャッシュマンGMは先週「開幕時点でローテーションが苦しい状況なのは明らかで、コールやロドンの復帰が待ち遠しいですが、今はその対策に集中する必要があります」と話していた。