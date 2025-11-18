巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１７日、自身がＰＲサポーターを務める東京都稲城市の稲城第一小学校を訪問し、４年生の子供たち８０人と交流。メジャー挑戦を表明したチームの先輩である岡本和真内野手（２９）と同じく、プロ４年目となる来季の大ブレークを誓った。

質問コーナーやキャッチボールで子どもたちとふれあった浅野。質問コーナーで憧れの選手を問われると「岡本和真選手と坂本勇人選手。同じ高卒でジャイアンツに入って活躍している。そこに続けるように頑張りたい」と話した。

特に岡本はプロ４年目に３割３０本１００打点を達成してブレーク。今季は２９試合出場で打率・１８７、２本塁打に終わった浅野は「和真さんみたいに４年目に花が咲くように頑張りたい」と来季への意気込みを語った。

今季、岡本からは「おまえは試合に出て活躍しないとけないぞ」とゲキを飛ばされたという。その岡本はポスティング制度によるメジャー挑戦を表明したが「少しずつ近づけるように、穴埋めをできるように頑張りたい」と、岡本に代わる打線の中心へ成長する決意を示していた。