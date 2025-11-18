11月18日から山沿いを中心に降雪が予想される新潟県内。



【北陸地方整備局 磯野信樹 道路防災調整官】

「トラック協会の皆様に冬季の道路交通確保につきまして、要請といいますか、お願いにあがった次第」



17日、北陸地方整備局と北陸信越運輸局が県トラック協会を訪れ、早期の冬用タイヤへの交換やタイヤチェーンの携行などを会員各社に周知するよう要請。



また、大雪の際には国道と高速道路を同時に通行止めにする可能性があることに理解を求めました。





【北陸地方整備局 磯野信樹 道路防災調整官】「大規模な車両滞留を徹底的に回避するということを基本的な考え方として冬季の道路管理にあたることにしている」県内では2022年に柏崎市で車の立往生により、一時約800台が動けなくなる大規模な車両滞留が発生しました。また、北陸地方整備局が管理する国道では昨シーズン、合わせて52台の車が立往生。ナンバーが確認できた44台のうち、67％が北陸管内のナンバーをつけた車両だったことから、この日は改めて、低速ギアでゆっくり発進することなど雪道の運転の注意点を説明しました。【県トラック協会 市村輝男 副会長】「より連携を密にして、今年の冬をなんとか乗り切ろうと思っている」【北陸地方整備局 磯野信樹 道路防災調整官】「気象情報それから道路情報最新のものを確認していただければ」北陸地方整備局は一般ドライバーに対しても早期の冬用タイヤの装着を呼びかけています。