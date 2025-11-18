阪神がマイナー通算８５本塁打の米大リーグ・パイレーツのカム・デバニー内野手（２８）と契約したと１６日（日本時間１７日）、ピッツバーグ・ポストガゼッタ紙のコリン・ビーズリー記者が自身のＸで伝えた。この報道を球団幹部も否定せず。遊撃を守れることから今季中も狙いを定めていただけに、獲得へ向けて動いているとみられる。

藤川阪神に新たな戦力が加わることになりそうだ。デバニーは今季、７月にロイヤルズからトレードでパイレーツに移籍。８月にメジャー初昇格を果たした。メジャーでは打率・１３９、０本塁打、１打点。それでもマイナーでは打率・２６６、２０本塁打、６６打点を記録した。通算でも８５本塁打を記録するなどパンチ力を持っている。

守備では高いユーティリティー性が特徴だ。強肩を武器に、今季のメジャーでは、全て三塁の守備に就いた。マイナーでは本職の遊撃を最も多く守り、一塁、二塁、さらには左翼での出場経験もあるなど、内外野を守ることができる。

チームはウイークポイントを埋めようと、動いてきた。シーズン中から、遊撃を守れる外国人選手としてデバニーの獲得を目指していたが実現には至らず。それでも調査を続けてきた。

今季の遊撃は内野で唯一、固定することができなかったポジションだ。主に小幡、木浪、熊谷が守り、ファームでは百崎、山田といった若虎が成長を続けている。さらに今オフは西武を戦力外になった内野手の元山を獲得したが、積極的な補強を進めようとしている。

現地報道を受けて、竹内球団副本部長は「何か皆さまにお伝えできることがありましたら、正式に発表させていただきます」とコメントするにとどめたが、新助っ人獲得へステップを踏んでいるとみられる。２リーグ制後初の連覇を目指す藤川阪神。チーム内での競争も促しながら、戦力の底上げを図っていく。

◆カム・デバニー（Ｃａｍ・Ｄｅｖａｎｎｅｙ）１９９７年４月１３日生まれ、２８歳。米国出身。１８５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。内野手。セントラルカトリック高、イーロン大を経て１９年度ドラフト１５巡目でブルワーズから指名を受ける。２３年オフにロイヤルズ、２５年途中にパイレーツへ移籍。マイナー通算８５本塁打。メジャーでは今年８月にデビューを果たして１４試合で打率・１３９、１打点。