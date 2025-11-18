◇米女子ゴルフツアー アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン最終日（2025年11月16日 米フロリダ州 ペリカンGC＝6349ヤード、パー70）

山下美夢有（24＝花王）がルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）受賞を決めた。75とスコアを落とし68位で大会を終えたが、1試合を残してランキング2位の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）を上回ることが確定した。日本勢では90年小林浩美、24年西郷真央に続く3人目の快挙。授賞式は17日に行われる。最終戦CMEツアー選手権（20日開幕、フロリダ州）では史上3人目の3冠達成を目指す。

メジャー10勝のアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）ら名選手が受賞してきた新人賞に輝き、山下は「歴代の素晴らしい選手がたくさんいて、そこに一緒に名をおけるのは大変光栄なこと。うれしい」と喜びを語った。

日本ツアーで2年連続年間女王になり今季から主戦場を移した。同じルーキーの竹田らに後れを取ったものの、メジャーAIG全英女子オープンで初優勝。メイバンク選手権で2勝目を挙げた。「これだけ日本人のルーキーが勝って本当に凄いなと思う。私も一緒に行けて良かった」。達成感をにじませたが、最終戦CMEツアー選手権ではさらに大きな勲章を狙う。

現在、プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）はランク2位。最終戦に優勝すれば、1位のジーノ・ティティクル（タイ）を逆転し、日本勢では87年岡本綾子以来2人目の戴冠となる。新人賞との2冠は過去78年ナンシー・ロペス（米国）、17年朴城荽（パク・ソンヒョン、韓国）の2人だけ。優勝者には年間女王の称号が贈られるため、自動的に3冠達成となる。

この日は不本意なラウンドになったが「今の状態では全然駄目。もう一回見直して頑張りたい」と切り替え、ツアー史上最高額の優勝賞金400万ドル（約6億2000万円）を60人で争うビッグトーナメントに視線を向けた。