¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¹âÃÎ¡¦°Â·Ý»Ô±Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò£±£·Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¡¼»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ï¿·¾±¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡×¤È¤·¤Æ¼«·³¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤ºÉÔºß¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤«¤éÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ËÆ´¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Î£Í£Ö£Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ï¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¡Ê°ì·³¡¦µ¹ÌîºÂÁÈ¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¥Á¥é¥Û¥é¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÁ°Àî¡¢¾®È¨¡¢¹â»û¤È¤¤¤Ã¤¿°ì·³·Ð¸³ÁÈ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¿É¸ý¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÁ´¤¯¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´·¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡££²£¶Ç¯¤ÎÊÔÀ®¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ïµå¾ì¼þ¤ê¤ÎÌÚ¡¹¤ò»Ø¤µ¤·¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÅßÌ²¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚ¡¹¤¬¸Ï¤ì»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤â£±²ó¸Ï¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿£²·î¡¢£³·î¤Ë½Õ¤Î²ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÄù¤á¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±¼°¥ª¥Õ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¾ì¤ò´Ë¤á¤¿°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸·³Ê¤ÊÂÖÅÙ¤òÊø¤µ¤º¡¢²æÎ®¤òÄÌ¤·Â³¤±¤¿¸×¾¡£ÅßÌ²´ü´Ö¤Ë±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£