７月１８日に公開されたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」が、日本映画では史上初めて、全世界興行収入が１０００億円を突破したことが１７日、分かった（アニプレックス調べ）。

同作は日本国内では公開１２２日間で観客動員２６０４万５５８７人、興収３７９億２７５８万９２００円を記録。８月から海外でも順次公開され、日本を含む全世界で今月１６日までに累計観客動員８９１７万７７９６人、総興収１０６３億７０５６万８９５０円を記録したもの。

「鬼滅の刃」は累計発行部数２億２０００万部を突破した吾峠呼世晴氏の漫画が原作で、アニメーション制作はｕｆｏｔａｂｌｅ。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため「鬼殺隊」に入隊することから物語が始まる。

２０１９年４月からテレビアニメが放送され、２０年１０月に公開された映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は国内の歴代１位となる興収４０７億円を記録。「無限城編 第一章 猗窩座再来」は現時点で歴代２位となっている。

劇場版の「無限城編」は３部作として制作されることになっており、今作はその第１弾。北米では９月１２日に公開されると観客動員６００万人、興収約１０２億円と日本アニメ映画のオープニング歴代最高記録を樹立。今月１４日には中国でも公開された。

配給元は「日本を含む全世界の映画館にお越し頂いたお一人おひとりに、そして、作品を届けて下さっている劇場関係者の皆様他、多くの関係者の方々に、心より御礼申し上げます」と、各方面への感謝を述べている。