Éüµ¢¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡¡»ý¤Á¥Í¥¿à¥à¥·¥ç¥È¡¼¥¯á¤Ç¿·¶ÃÏ³«Âó¡©¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×
¡¡£±£²·î¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¼ý´Æ»þ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿à¥à¥·¥ç¥È¡¼¥¯á¤òº£¸å¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿·°æ¤Ï£±£²·î£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡ÖÆüËÜÂÐ²¶£²¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡££²£°£±£¸Ç¯£··î¤Ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ£±£¹Ç¯£²·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó£¶Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿·°æ¤Ïº£Ç¯£¹·î¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤Î¤«È½ÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î£¶Æü¤ËÅö³º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¡½¡½¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¤¬ËÜ³Ê²½¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·°æ¤Ï¶¯À©À¸ò»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ£²£°Ç¯£±£²·î¡¢Ä¨Ìò£´Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡££Ø¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î£¸Æü¤Ë¤Ï¡Ö·ºÌ³½ê¹Ô¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÎÆÃ¿©¤Ï¡Ø¥¥ã¥Ù¥ÄÂÀÏº¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï½ËÆü¤Ê¤É¤ËÊ»¤»¤Æ¼ýÍÆ¼Ô¤ËÆÃÊÌ¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·°æ¤ÏÍÌ¾¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¥¥ã¥Ù¥ÄÂÀÏº¡×¤ò»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£·î£±£¶Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¸«¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤¬·ºÌ³½êÏÃ¤·¤Ë¶½Ì£¤¢¤ë¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¡ÊÉ½¼¨²ó¿ô¡Ë¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤â¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤¬¡¢±ê¾å¤¹¤ë»ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½À¤é¤«¤¤ÆÃ¿©¤Ê¤É¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¥í¥Õ¥È¤È¤«¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ì¤½¤¦¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×¤ÈÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¤¿¡£à¥¢¥ó¥°¥é¤ÎÀ»ÃÏá¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥í¥Õ¥È¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿·°æ¤Ï¤«¤Í¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÀëÅÁ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ËÅú¤¨¤ëºÝ¡¢°ì¿Í¾Î¤Ï¡Ö¤¦¤Á¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ø¤Ç¤â¼«¿È¤ò¡Ö¤¦¤Á¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ïÁ°¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´÷Øß¤Î¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤Ï¶È³¦¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£à¥à¥·¥ç¥È¡¼¥¯á¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£