侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１７日、ＷＢＣを主催するＷＢＣＩに対して来年３月のＷＢＣへの招集を希望するＭＬＢ所属の日本選手のリストを９月に提出済みで、出場可否などの返答を待っている状況と明かした。リストにはドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）ら現役メジャーリーガー全員の名前を記載。選手選考、決定を速やかに進めるためにも、一刻も早い返答を望んだ。

大谷らメジャー組がＷＢＣ出場の意思を明らかにできないのは、所属球団、侍ジャパン、大会側の間で契約される保険の問題があるとされている。選手の年俸を払うのはあくまで所属球団。大会中の故障に対しては、離脱期間分の年俸を保険会社が補償する。特に投手については、慎重に判断されることになる。

前回大会でもカーショー（当時ドジャース）が保険の問題で出場がかなわず、ダルビッシュを除く大谷ら侍のメジャー組も合流が３月からになった。過去の故障歴などもチェックされているとされ、関係者によるとその保険料も億単位ともなる高額。特に直近２年で長期離脱や手術のあった大谷、山本、佐々木のドジャース組は１１月１日までワールドシリーズを戦い、議論の時間もまだ十分に確保できていない部分もあるだろう。

出場決定となれば、合流時期、起用法も大枠を決めていく必要もある。侍ジャパンや本人の意思だけでは決められない問題なだけに、待つしかないというもどかしい時間にもなっている。（メジャー担当キャップ・安藤 宏太）