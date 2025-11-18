「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）

阪神の小幡竜平内野手（２５）が１７日、秋季キャンプの手締めのあいさつをした。まずは「約３週間サポートありがとうございました」と関係者へ感謝。ファンに向けては球団初のリーグ連覇、日本一奪還を宣言した。

選手たちには「それぞれがレベルアップし、来年の２月１日からアピールできるようにしっかりやっていきましょう」と呼びかけた。あいさつを任されたのは１６日の練習後。急な指名に「あんまり夜も眠れず、朝もアラーム前には目が覚めた」といい、「無事終わってよかった」とほっとした表情を見せていた。

キャンプは１１日の第３クールからの途中参加だったが、「来シーズンに向けてやるべきことが見つかった。オフに向けての取り組みの方法もしっかりまとめられた」と収穫も十分だ。

この日は米国で阪神がデバニー内野手と合意したという報道があった。新たに遊撃のライバルが出現する可能性があるが、「求められてるものも違うので」と淡々。それでも「春は結果を出すだけ。そこしか見られてないと思いますし。しっかり準備したい」。鍛錬のオフを過ごし、進化した姿を藤川監督に見せる。