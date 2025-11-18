Ž¢¸ª¥³¥ê¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÊ¢ÄË¤ËŽ£°Õ³°¤Ê¼«Î§¿À·Ð¥±¥¢
°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ï¡¢¼ó¸ª¤³¤ê¤äÇØ¹ü¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Ushico¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¿Þ²ò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Û¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¥±¥¢
¡ÖÄ«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤¬Â³¤¯¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¡¢µ¤¾Ý¡Êµ¤°µ¡¦¼¾ÅÙ¡¦µ¤²¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹ü³Ê¡Ê»ÑÀª¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁê¸ß¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤«1¤Ä¤À¤±¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÄ´¤ÏÄ¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Ç°å³ØÇî»Î¤Îµ×¼ê·ø»Ê»á¤¬¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÌµÍý¤Ê¤¯À°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ×¼ê·øÀèÀ¸¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¡Ö°ßÄ²¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ªÊ¢¤ò²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ßÄ²¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ë¼ó¤¬¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ßÄ²¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ßÄ²¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëÇØ¹ü¤ÎÆ°¤¤¬°¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ßÄ²¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤ÆÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¹Ô¤¦¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆ¬¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ¬¤¬²¼¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¢ª´¬¤¸ª¤Ë¤Ê¤ë¢ª¶»³Ô¡Ê¶»ÄÇ¡¦Ï¾¹ü¡¦¶»¹ü¤Ç°Ï¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¡Ë¤ÏÁ°¤Ë·¹¤¯¡Ê´Ý¤Þ¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¢ªÊ¢Éô¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ÆÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·Ð²á¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó¤ä¸ª¤¬¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼ê¤Ç¤ªÊ¢¤ò·Ú¤¯²¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄË¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡
²¼¸þ¤»ÑÀª¤Ç¼ó¸ª¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¤ªÊ¢¤Î¶ÛÄ¥¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤Í¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶»ÄÇ¤òÆ°¤«¤·¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤â¤ä¤ï¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ßÄ²¤òÀ°¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê¿Þ²ò¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
°ßÄ²¤òÀ°¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
1.»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë
¤¤¤¹¤Ë¿¼¤¯¹ø¤«¤±¤Æ¡¢¡Ú¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤ë¡Û¢ª¡Ú¶»¤ò³«¤¯¡Û¢ª¡Ú¤¢¤´¤ò·Ú¤¯°ú¤¯¡Û¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Ç»ÑÀª¤òÀµ¤¹¡£¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªÊ¢¤Ë¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È
2.Î¾¼ê¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤Ø
1¤Î»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ¬¤Î¸å¤í¤ÇÎ¾¼ê¤òÁÈ¤à
3.º¸±¦¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ë
Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÈ¾¿È¤ò±¦Êý¸þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ò¤Í¤ë¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤½ê¤Þ¤Ç¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤é5ÉÃ¥¡¼¥×¡£Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÂÎ¤òÀµÌÌ¤ËÌá¤¹¡£º¸Êý¸þ¤Ø¤âÆ±ÍÍ¤Ë
4.Æ¬¤òº¸±¦¤Ë
Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ò±¦¤ØÅÝ¤¹¡£ÄËµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç5ÉÃ¥¡¼¥×¡£Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¡£º¸¤Ø¤âÆ±ÍÍ¤Ë
5.»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë
Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤òÁ°¤ËÅÝ¤¹¡£ÄËµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç5ÉÃ¥¡¼¥×¡£Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹
6.»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë
Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤¹¡£ÄËµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç»ß¤á¤Æ5ÉÃ¥¡¼¥×¡£Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹
°ßÄ²¤òÀ°¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢¡Ê¿Þ²ò¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÇØÃæ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÇØÃæ¤¬¤³¤Ã¤Æ¡¢¶ÚÆù¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¶»³Ô¤ÎÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ï¼«Á³¤ÈÍð¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶»ÄÇ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¹ÇØ¶Ú¤ä¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÇØÃæ¤Î¹ÇØ¶Ú¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ä¹ø¡¢ÏÓ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹ÇØ¶Ú¤ä¸ª¹Ã¹ü¤Ï¶»ÄÇ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¶»³Ô¤¬¹¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¤¡¢Æ°Ø©¤¬¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï½Û´Ä´ï²Ê¤ä¸ÆµÛ´ï²Ê¤Ç¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ê¤¬¶¯¤¤¤»¤¤¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤³¤ê¤äÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢¹ÇØ¶Ú¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤ò¿¼¤¯¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇØÃæ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
1.¾²¤Ë»Í¤Ä¤ó¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¼Ê¢Éô¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÇØ¹ü¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤¹¡£¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹ø¤âÈ¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë
2.±¦¼ê¤òº¸¼Ð¤áÁ°¡¢º¸¼ê¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÃÖ¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ê¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤¯¡£ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤Î¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é10ÉÃ¥¡¼¥×¡£º¸±¦µÕ¤Ë¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë
3.1¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ê¡¢±¦ÏÓ¤òº¸¤ÎÏÆ¤Î²¼¤ËÄÌ¤·¤Æ¿¤Ð¤¹¡£±¦¼ê¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º¸¼ê¤Î¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤Î¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é10ÉÃ¥¡¼¥×¤¹¤ë
4.3¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢º¸ÏÓ¤ò¿¿¾å¤Ë¤¢¤²¤ë¡£¸ª¤ò»ÙÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶»¤ò³«¤¡¢¶»¤Î¶ÚÆù¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ10ÉÃ¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£3¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢º¸±¦µÕ¤âÆ±ÍÍ¤Ë
ÇØÃæ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê¿Þ²ò¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¶»³Ô¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¶»¹ü¤È¶»ÄÇ12¸Ä¡¢Ï¾¹ü12ÂÐ¡Ê24ËÜ¡Ë¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¶»³Ô¤ÏÄ»¥«¥´¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¿´Â¡¡¢ÇÙ¡¢·ì´É¡¢µ¤´É»Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¶»³Ô¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢Æ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤À¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤â¸ò´¶¿À·ÐÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶»³Ô¤«¤é²£³ÖËì¡¢Âç¹ø¶Ú¡Ê¤À¤¤¤è¤¦¤¤ó¡Ë¡¢¹üÈ×Äì¶Ú·²¡Ê¤³¤Ä¤Ð¤ó¤Æ¤¤¤¤ó¡Ë¤Ê¤ÉÁ´¿È¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¡¢»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶»³Ô¤ÎÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²¼¤ÎÊ¢Éô¤Î¶ÚÆù¡¢²£³ÖËì¡¢¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÀ©¸Â¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢¶»³Ô¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2¼ïÎà¤Î¶»³Ô¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶»³Ô¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¿²¤Æ¹Ô¤¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
1.²£¸þ¤¤Ë¿²¤Æ¡¢Î¾¤Ò¤¶¤ò90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤ë¡£Î¾¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤¢¤ï¤»¤ë
2.Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¤Ë¤¢¤ë¤Û¤¦¤ÎÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤ÞÇØÃæÂ¦¤Ë²ó¤·¡¢»ëÀþ¤Ï¼ê¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´é¤âÇØÃæÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¶»¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡£¶»³Ô¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹üÈ×¤È¹øÄÇ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¡£1¡¢2¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë
Î©¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
1.Â¤ò¸ªÉý¤è¤ê¹¤á¤Ë³«¤¤¤ÆÎ©¤Á¡¢¤Ò¤¶¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¾åÂÎ¤òÁ°¤ËÅÝ¤¹¡£¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âOK
2.º¸ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¾å¤Ë¾å¤²¤ë¡£¼ê¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¯¿Í¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë±¦¼ê¤Ç¾²¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£ÌÜÀþ¤â¾å¤²¤Æ¡¢10ÉÃ¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£È¿ÂÐ¤ÎÏÓ¤âÆ±ÍÍ¤Ë
¶»³Ô¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê¿Þ²ò¡§¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Êµ×¼ê·ø »Ê ¡§ ¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë