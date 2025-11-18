ºå¿À¡¦¼ã¸×¤Î½¼¼Â½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½ªÎ»¡¡ÅèÂ¼¤ÏÃÏ¸µ³®Àû¤ÇÀ®Ä¹¼Â´¶¡¡É´ºê¤ÏÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡ºå¿À¤Ï17Æü¡¢¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Çº£·î1Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅèÂ¼¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹âÃÎ¤Ë³®Àû¤·¡¢½é¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÌµ»ö´°Áö¡£¡Ö³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤¤¤¤´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÏSGLÆôºê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏÍè½Õ¤Ë1·³µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÀ¸À¤µ¤ì¡¢´üÂÔ¤Î22ºÐ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£2·î¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯É´ºê¤â1·³µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¡£½¼¼Â¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À1·³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈË°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤ò¶»¤Ë¥ª¥Õ¤âÃÃ¤¨È´¤¯¡£