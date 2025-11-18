侍ジャパン・井端弘和監督（50）が17日、2連覇を目指す来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での大リーグ勢の招集へ向け、出場の可否を問い合わせる選手のリストを9月に大会主催者へ送付したと明らかにした。ドジャース・大谷翔平投手（31）ら主要日本人メジャーリーガーが入っているとみられる。現在は返事待ちの状態で、チーム編成を始めるためにも一日も早い返答を願った。

チームの核として大会連覇の鍵になるのはMLB組。韓国との強化試合から一夜明け、今後、WBCの選手選考を本格化させる井端監督は「9月にはリストを出している。一日でも早くこっちが出したリストの返事は欲しい」と求めた。

アマ野球関係者にあいさつのため訪れた明治神宮野球大会で明かした「メジャーリーガーは全員、名前は書いている」というリスト。MLB傘下のWBC運営団体「WBCI」に提出し「向こう（メジャー）にいる呼びたい選手のリスト。（返事を）待っている状態」と説明した。ドジャース・大谷、山本、佐々木、カブスからFAの今永、エンゼルス・菊池、パドレス・松井、メッツ・千賀、オリオールズからFAの菅野、カブス・鈴木、レッドソックス・吉田らが名を連ねているとみられる。

WBCIは現在、WBC出場全チームから提出された数百人のリストを基に、所属メジャー球団、選手本人、エージェント、メディカルスタッフらとの連絡業務を行っている。各代表チームの要望に全て応えると、MLB球団間で派遣人数に偏りが生じることなどから、調整に時間を要している。

大谷はMVP受賞後の13日の電話会見でWBC出場について「連絡を待っている段階」と述べるにとどめた。井端監督はキャンプを訪問するなどしてメジャーリーガーとコミュニケーションを取ってきた。ヤンキース・ジャッジは4月にWBC米国代表の主将就任会見も行っているが、最終的には球団の意思も聞き取ったWBCIからの返答を得て、出場可否は確定となる。

前回23年大会はメジャーリーガーは30人中4人で、最も多かったのは09年の5人だった。今回はメジャー組が中心の編成。「ドリームチーム」結成には、本来メジャー選手の選出が定まってから国内組を選出するのがスムーズだが、井端監督は「本人らも何も言われていない。待って待って、となると遅くなる。ある程度シミュレーションしながら（国内の）日本の選手は並行して（選考を）やっていかないといけない」と柔軟に絞り込む構えを示した。（神田 佑）