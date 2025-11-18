俳優の岡田准一（44）と女優の蒔田彩珠（23）が、来年1月2日放送のテレビ朝日新春大型特番「2026年 新春開運スペシャル 霊峰 富士山のすべて〜春夏秋冬 世界を魅了する絶景と謎〜」（後9・00）でナビゲーターを務める。

同番組では「なぜ、日本人は富士山に魅せられるのか」をテーマにあらゆる角度から富士山を解析。昨秋から今冬まで1年にわたり、ドローンによる空撮やタイムラプスなど、さまざまな手法で富士山の絶景を撮影。絶景を生んだ地球の営みから、信仰、アート、恵みといった人と富士山の関係まで、かつてないスケールで徹底取材を敢行する。

歴史好きでもある岡田は「富士山は好きだけど、なぜ好きなのか考えたことがなかった」と富士山の歴史や信仰史に興味津々。静岡県・富士山本宮浅間大社、山梨県・北口本宮冨士浅間神社で江戸時代の登山方法を学んだ後、7月に富士吉田口から登山を開始。山頂で御来光を眺め「こんな奇麗なものなかなかない」と声を詰まらせる。

一方、蒔田は「富士の水の恵み」「富士山にまつわる芸術」といった身近にある富士山の魅力に迫る。初のドキュメンタリー撮影ながら、青木ヶ原樹海の散策や川に入っての調査など体当たり取材を敢行している。