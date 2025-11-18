緩やかな回復を続けてきた日本経済が、６四半期ぶりにマイナス成長となった。

海外のリスク要因を丁寧に点検し、内需主導の経済を実現することが大切だ。

２０２５年７〜９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前期比の年率換算で１・８％減だった。４月に発動されたトランプ関税の影響で、米国向けの自動車輸出が落ち込んだことが大きい。

輸出全体は１・２％減で、２四半期ぶりのマイナスだった。企業は米国が関税率を引き上げることに備えて、前倒しで輸出する動きが目立った。７〜９月期に輸出が減ったのは、その反動という側面が強いのだろう。

日本経済はコロナ禍以降、５年以上にわたり、緩やかな景気回復局面が続いている。短期的にはマイナス成長になったものの、金融市場では、１０月以降、プラス成長に戻るとの見方が多い。

ただし、今後の警戒は怠れない。ＧＤＰの過半を占める個人消費が０・１％増と、伸びが鈍いためだ。物価高に賃上げが追いつかず、実質賃金は２２年春以降、マイナス基調が長期化している。節約志向は根強いことを注視すべきだ。

米国の高関税政策の影響が長引く恐れもある。また、台湾有事と「存立危機事態」に関する高市首相の国会答弁を巡り、日中関係の悪化が懸念されている。中国から訪日客が減る可能性もあろう。

官民ともにリスク要因を分析して対応策を練る必要がある。

世界経済の不確実性が増す中、国内の投資拡大や消費の活性化など内需の底上げは不可欠だ。

政府は２３年秋、コスト削減に偏重した日本経済を変革して、賃金も投資も増える「成長型経済」への転換を図る方針を打ち出した。２４年春には日本銀行がマイナス金利政策を解除し、「金利のある世界」が到来した。

日本経済を新たな段階へと進める上で、今は正念場にある。企業は来年の春闘に向けて、賃上げの努力を続けねばならない。

前向きな企業心理もみられる。設備投資は堅調で、１・０％増と４四半期連続のプラスだった。

人手不足を背景に、省力化のためのソフトウェア投資が好調だったという。賃上げの原資を確保するためには、生産性の向上と企業の成長が欠かせない。

政府が近くまとめる総合経済対策では、「危機管理投資」など企業の投資意欲を引き出す施策が盛り込まれる予定だ。企業に攻めの姿勢を促してもらいたい。