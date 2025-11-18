１６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの川村壱馬（２８）が、精神面の不調を理由に芸能活動を当面の間休止することが１７日、分かった。所属事務所が公式サイトで発表した。診察の結果、治療と療養の必要があると診断されたという。

サイトでは「先週、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」とし、「これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と報告した。

一方で「ＳＮＳ上において憶測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗中傷を含む心ない投稿が多数見受けられます」と指摘も。「本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります」と注意を呼びかけた。

川村は１５日に甲子園球場で行った湘南乃風のライブにゲスト出演予定だったが、体調不良で欠席。この日も生配信を中止した。グループが２２日に予定していた韓国・ソウル公演は延期となった。