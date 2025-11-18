【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市、石狩市などに発表（雪崩注意報） 18日04:54時点
気象台は、午前4時54分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市、石狩市、当別町、奈井江町、栗山町、月形町、浦臼町に発表しました。
石狩地方では強風に、石狩、空知地方では大雪やなだれに、石狩、後志地方では高波に、石狩、空知、後志地方では電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■夕張市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■美唄市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■江別市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■三笠市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■石狩市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■当別町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■奈井江町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■栗山町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■月形町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■浦臼町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意