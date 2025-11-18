「2026年新春開運スペシャル 霊峰 富士山のすべて〜春夏秋冬 世界を魅了する絶景と謎〜」が、来年1月2日午後9時から同11時15分まで、新春大型特番としてテレビ朝日系列で放送される。1年間にわたり陸・空から徹底取材。かつてないスケールと超貴重映像満載で送る永久保存版「富士山のすべて」だ。

日本を代表する俳優岡田准一（45）と気鋭の若手俳優蒔田彩珠（23）がナビゲーターを務め、日本人に愛され続け、日本の象徴であり続ける「富士山の真の姿」を明らかにしていく。

岡田は静岡県・富士山本宮浅間大社と、山梨県・北口本宮冨士浅間神社を巡り、江戸時代の信仰や登山方法を学び富士山の魅力に迫る。7月には自身の足で山頂へ。「こんなきれいなものなかなかない」と御来光を眺めたとき、「なぜ日本人は富士山に魅せられるのか？」という問いの答えを導き出せたのか？

一方、蒔田は葛飾北斎の「富嶽三十六景」と向き合い、芸術の観点などから富士山にアプローチ。「（富士山が）『変わらずそこにある』という気がする」と考察しつつ、「富士山に魅せられた浮世絵師・北斎が描きたかった富士山」を追う。また、自然の神秘にも肉薄。超貴重映像で、富士山に迫る。