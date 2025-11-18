「熊田曜子二世発掘オーディション」が25年9〜10月に開催された。約800人の応募からグランプリに輝いた平井こと（25）は、熊田に憧れ、同じ事務所に所属するほど筋金入りの“熊田ファン”だ。そんな平井と熊田曜子（43）がこのほど、日刊スポーツの取材に応じた。【川田和博】

−せっかくですから、熊田さんに聞きたいことはありませんか

平井 イベントなどで、どうやったらそんな強くなれるんだろうって…。

熊田 そこはもう、自信とか、誇りがあるので。グラビアでも、ある程度名前を売ったらバラエティーとか、女優さんとかに行って、みんなどんどん（服を）着ていくんですけど、私は水着が好きなので（笑い） だから、事務所が「ちょっと布面積多めで」とか言っても、「いや待ってください。熊田はひもが似合うからって（笑い）」って。子供を産む前からママになってもグラビアを続けたいと思っていて、実際にママになってグラビアをやっている。そんな人って、あまりいないと思うんです。

熊田 あと、グラビアは私の中で本職で、今後もやっていきたんです。だから、グラビアを支えてくれたファンの方は絶対大事にしたいんです。きっと、ことちゃんものイベントにも、定期的に来てくださるお客さんが決まってきていると思うのね。その方を見た時に「いつもありがとうございます」じゃなくて。「誰々さん、ありがとうございます」って、名前を言って欲しいですね。

熊田 そういう方は、ことちゃんが違う仕事やってもずっと応援してくれるし、“真実の人”みたいな感じになってくれる。今後ことちゃんが結婚したり、ママになっても、絶対に応援してくれる方だから。私も最初は数人のお客さんだったし、その人の名前を覚えることをやったんですけど、その人はいまだにずっと応援してくれているので。だから、ファンの方と年を重ねるつもりで、まず今できることは、ファンの方の顔と名前を覚えて、あいさつする時は名前を言ってありがとうございますって言って欲しいな。

−話は変わりますが、熊田さん、腹筋がバッキバキですよね。ポールダンスの影響だと思いますが、どこを目指しているでしょうか

熊田 それ、よく言われます（笑い） コメントでもすごくあります。でも、ただただ楽しいからやっているだけなんです。

熊田 とにかく楽しいんです。子どものころ、公園で遊んでた時の感覚というか、ブランコに乗ったら同じ場所にいたのに景色が変わって、風が吹いて浮いているような感覚というか。なので、私は遊んでる感覚です。

−ポールダンスでグラビアに生かせることもある

熊田 もちろんです！ ポールダンスは自分を表現できるんです。曲線を見せるとか、きれいなしなり方や動き出しというのは、すごくグラビアと通ずるところがあるんです。ポールダンスをやった後の方が可動域も上がってますし、DVDだと、カメラを止めずにそのままいけるんですね。今まで、ここまでで止まってたのが、どんどん行けるみたいな。カメラマンさんがそう言ってくれるのがうれしい。

−話を戻して、熊田曜子二世ですが、僕らがテレビなどで客観的に見てるイメージの熊田さんは、どちらかというと“いじられキャラ”です。あのキャラを目指すには、メンタルが相当強くないと無理だと思うのですが

平井 そうですよね。どうやって見せていけばいいですかね？

熊田 バラエティーで“いじられる”のは、私は愛情だと思っています。一番悲しいのはスルーされることだから。デジタルの時代になって、一般の方が投稿するコメントにダメージを受けた時期は確かにありました。でも、パソコンでも、携帯でも、“熊田曜子”って打っているってことは、「私のことを好きじゃん！」みたいな（笑い）

平井 すごい！

熊田 本当に嫌いだったら話題にもしないし、興味がなかったら熊田曜子って打たないなって。だから、全部が“愛情”って思うようにした。小学校の低学年男子が好きな女の子に気持ちを言えなくていじめちゃう気持ちだなって、思うようになりましたね。

平井 こんなに強力な先輩がいるので、もし私がメンタルやられても、絶対にフォローしてくれると思うので…。

熊田 うん、私で良ければ話を聞きます！

−今後やりたいことは

平井 やっぱりこの“熊田曜子二世”という称号を手に入れたので、その称号を生かして活動をしていきたいなと思います。

−でも、二世の名を使うということは、責任を2人分背負うことになります。仮に平井さんが何か問題を起こしたら、熊田さんにも迷惑がかかりますから

熊田 全然、迷惑じゃないですよ！ 刑事事件だけ起こさなきゃ、何でも大丈夫！

−では最後に、ファンに向けてメッセージをお願いします

平井 まず皆さんが応援してくれたから、このグランプリという称号を得ることができました。応援ありがとうございました。このグランプリを生かして、今後自分の武器も出しつつ、熊田さんを目指していきますので、引き続き応援をよろしくお願いします。

熊田 今後、熊田はもちろんですけど、二世が誕生しましたので、この2人がどんな風にこの芸能界を生きていくのか、ぜひ見守っていてください。よろしくお願いします。（終わり）