《Expo Legacy》大阪・関西万博アイルランド館 「Magnus Ring」京都・知恩院へ
大阪・関西万博（10月13日閉幕）のアイルランドパビリオン前に設置されていた巨大な円形モニュメント「Magnus Ring（マグナス・リン）」が11月14日午後、会場の夢洲（大阪市此花区）から京都・東山の知恩院（京都市東山区 浄土宗総本山）境内へ移設された。
「マグナス・リン」は、アイルランドの造形作家、ジョセフ・ウォルシュ氏によるモニュメント彫刻。
「マグナス」はラテン語で「偉大な」を意味する。
「リン」はゲール語（アイルランドの公用語）で「場所・地点」を意味し、日本語では「輪・円」を表す。
ウォルシュ氏によると、時間が流れる場所を表現したのが、このモニュメント彫刻「マグナス・リン」だという。
高さ約6メートル。表面には金箔を施し、下半分はブロンズ、上半分は耐久性・耐水性に優れ、木目が美しいオークを用いている。
一見すると円環に見えるが、目を凝らすと、“しなやかなねじれ”がわかる。
知恩院への移設は、アイルランドパビリオンの日本庭園風のランドスケープを設計した辻井博行氏が、知恩院の方丈庭園を管理するなどの“御用達”で、創業100年を越える辻井造園（本社・滋賀県大津市）の三代目だったことがきっかけ。
比叡山麓坂本に伝わる穴太衆（あのうしゅう）の石積み技術を受け継ぎ、寺社や町家の庭園、文化財庭園の修復に携わってきた。
辻井氏は2年前、アイルランド南西部の都市・コークで石積みを依頼され、「穴太（あのう）積み」で石垣を作った。「庭師と石積み、『二刀流』です」と笑う。
加工せず、自然の形を生かしつつ石を積んでいく技術は、戦国時代の城郭や寺院に用いられた。ウォルシュ氏との出会いもこの頃だった。
大阪・関西万博の開幕翌日、辻井氏はウォルシュ氏を連れて京都を案内した。そして知恩院を訪れた。「ふだん私が手掛けている庭園を見てもらいたくて」。
ウォルシュ氏は広大な境内に足を踏み入れた瞬間「マグナス・リンの移設先はここだ」と思ったという。
大阪・関西万博は熱狂的な盛り上がりのなか閉幕。会場・夢洲から紅葉が色づき始めた京都・東山へ運び出し、11月14日午後に組み立て作業が行われた。
まず、下半分のブロンズを据え付け、上半分のオーク材をクレーンで吊り上げて慎重に結合。
ウォルシュ氏と辻井氏が互いの目を見つめながらの約30分、現場に緊張感が走る。寸分の狂いも許されない。
辻井氏は、「没入感や視覚的な刺激ではなく、“ただ、そこにある存在”を感じてほしい。マグナス・リンをじっくり見つめる心の余裕を持っていただけたら」と話す。
知恩院の九鬼昌司総務部課長は「ここまで風景に溶け込むとは思わなかった。知恩院の三門は、聖域と俗域とを分かつ“結界”という意味合いがある。この三門をくぐり、男坂を前にした時、Magnus Ringが訴えかけるメッセージを感じていただきたい。それはレガシーを感じることでもある」と話す。
Magnus Ringは三門・男坂と平行に設置せず、南北に向けて少し斜めに立つ。 辻井氏は「朝の光や夕陽が反射し、煌めきを味わってほしいから」と理由を明かす。
知恩院では現場で付帯工事を進め、11月19日から始まる夜間ライトアップで、Magnus Ringにも光を当てる予定。