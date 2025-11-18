アンソニー・ジョシュアとジェイク・ポールが対戦

ボクシングの元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）が12月19日（日本時間12月20日）、お騒がせYouTuberジェイク・ポール（米国）と米フロリダ州マイアミで同級8回戦を行う。日本時間17日、興行を配信する米動画配信大手の「Netflix」が発表した。海外ファンの間ですぐさま話題となり、賛否両論が起きている。

ポールは当初、今月14日にWBA世界ライト級王者ガーボンタ・デービス（米国）とエキシビションで対戦するはずだった。しかし、元交際相手がデービスを暴行などで訴える民事訴訟を起こしたため、試合はキャンセルとなっていた。米スポーツ専門局「ESPN」によると、ジョシュアとの一戦はエキシビションではなく、公式戦として行われるという。

この発表にネット上の海外ファンからは「何という恥だ」「屈辱だ」「これはクレイジーだよ」「ウソだろ」と批判的な声が上がるほか、「自身の実力を試そうとするジェイク・ポールは立派だ」「この対戦を実現させたポールを少しは尊敬するよ」「これは真剣な試合だ。ジェイクにとって大きなステップだよ」「ポールはガッツがあるな」とポールを称賛する声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）