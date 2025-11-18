巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１７日、高卒４年目を迎える来季に「覚醒ロード」を突っ走る覚悟を示した。今季は定位置をつかみきれず「本当に来年が勝負。甘えずに、野球優先でやっていきたい」と決意表明。ポスティングでメジャー挑戦を目指す岡本和真を始め、中田翔、鈴木誠也らが高卒４年目に大ブレイクした。浅野もスターへの階段を駆け上がり、新しい巨人の顔に名乗りを上げる。

即答だったことが、浅野の固い決意の表れだった。東京・稲城市立稲城第一小を訪問し、８０人の児童とキャッチボールなどで交流。ちびっ子応援団からのエールを受け取った後に高卒４年目を迎える来季への意気込みを問われると、熱き思いを言葉にした。

「周りの人は『まだ高卒３年目だから』と言ってくれるんですが、いつクビになるか分からない世界。（岡本）和真さんみたいに４年目で花が咲くように頑張っていきたい」

名だたる右の大打者たちが高卒４年目にスター街道を駆け上がった。３年間で通算１本塁打だった岡本はＮＰＢ史上最年少で「打率３割、３０本塁打、１００打点」をクリア。他球団でも中田翔、鈴木誠也らが初めて規定打席に到達したのも、プロで戦う体が完成し始めた“出世イヤー”だった。「和真さんと同じような活躍はできないと思いますが少しずつ近づけるように、穴埋めできるように頑張りたい」と浅野。ＭＬＢ挑戦が濃厚な主砲からは「お前は活躍しないといけないぞ」とエールを受け、腹をくくった。

今季は出場２９試合で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点と打撃３部門で昨年を下回り「自分の中で焦りもある」。自主トレは地元・香川で単独トレを敢行した昨オフとは異なる形を検討中だ。「ご飯とかも断りながらやっていくしかない。今から野球一筋でしっかりやっていきたい」と誘惑に負けず、己を追い込む覚悟を固めた。

来季の外野３枠は白紙状態。「みんながライバルです」と丸、中山、若林、佐々木、球団が残留交渉に臨む方針のキャベッジらとのレギュラー争いに挑む。秋季キャンプは李臨時コーチから助言された上半身の脱力などを実践し「かなりいい感覚はありました」。浅野が定位置をつかめば、チームに不足している長打力を兼ねた右打者として貴重な存在となる。

球団ドラ１野手は坂本、長野、岡本ら球界を代表する右打者の系譜としても紡がれてきた。「ドラフト１位なので、活躍しないと、というのも自分の中ではある」と率直な胸中を明かした浅野。それでも「そこにとらわれすぎても、自分の良さは出ないと思う。いい意味で考えすぎずにやっていければ」。代名詞のフルスイングと全力プレーで、新時代の役者になる。（内田 拓希）