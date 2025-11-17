目の前に広がる紅葉と

口いっぱいに広がる至福

名古屋の中心部から車で約40分。

秋の名所として知られる愛知県瀬戸市の『岩屋堂公園』に今年も、あの味が帰ってきました！

昨年も多くの人を虜にした瀬戸山麓牛の牛まぶしが「紅葉まつり」の期間限定で復活。

今年はさらにバリエーションが増え、紅葉のお供にもぴったりのラインナップに。

注目は何と言っても1日30食限定の「極み牛まぶし御膳」。

紅葉ライトアップと一緒に味わえる秋の贅沢体験として、今年も完売必至です。

まずはここをおさえて！

①紅葉絶景×1日限定30食の極上牛まぶし

②ミニと弁当もあり、テイクアウトもOK

③岩屋堂公園の紅葉ライトアップと一緒に

紅葉の絶景×限定グルメ

昨年大好評の牛まぶしを

今年は別館 深川で提供

今回の舞台となる『別館 深川』は、かつて老舗旅館『深川』として親しまれた建物をリニューアル。

階段を上った高台に位置し、窓の外には目線と同じ高さで紅葉が広がります。

『岩屋堂公園』の中でも最強の紅葉ビューともいうべきスポットで味わう牛まぶしはただのグルメを超えて、まるで一枚の風景画と一緒に味わうような贅沢さ。

名古屋からの小旅行にもぴったりで、紅葉×食というこの時期だけの楽しみ方を格上げしてくれます。

秋の瀬戸で味わい尽くす

今年は4種類の牛まぶしが登場

今年のラインナップは、昨年よりもさらに充実。

瀬戸山麓牛を贅沢に使った4種類が揃います。紅葉散策と相性◎なテイクアウトも。

●極み牛まぶし御膳

2,800円(各日30食限定)

特別な部位を使い、肉の旨みをより深く味わえる最上位メニュー。数量限定のため、狙うなら早めの来店が安心です。

●牛まぶし御膳

1,800円(各日30食限定)

王道として愛される定番の一品です。瀬戸山麓牛の旨みをしっかり感じられ、満足度の高さが魅力。

●ミニ牛まぶし

800円(テイクアウトOK)

食べ歩きのお供や、小腹が空いたときにぴったり。紅葉を見ながら軽く楽しめるサイズ感です。

●牛まぶし弁当

1,200円(テイクアウトOK)

持ち帰りにも便利な弁当タイプ。公園内で楽しむピクニック紅葉にも相性抜群です。

価格帯も幅広く、ライトな利用からしっかりご褒美ランチまで対応しているのも嬉しい。

特にミニと弁当は今年からの新登場なので、リピーターにも新しい楽しみが増えています。

提供日は決まっているので注意！

提供日時は下記のみ。数量も限られているため、計画を立てて訪れるのがお勧めです。

【提供日時】

11/22(金)～24(月・祝)

11:00～20:00(LO19:00)

御膳は各日とも1日30食限定で、売り切れ次第終了となるのでご注意を。

ライトアップ時間に合わせて行けば、昼と夜で異なる紅葉の絶景を楽しめるのも魅力です。

夕方に訪れて時間の移ろいを感じながら味わう牛まぶしは、まさに秋のご褒美時間！

紅葉のライトアップと

一緒に味わう極上グルメ

『岩屋堂公園』は東海エリアを代表する紅葉スポットのひとつ。

特に水辺に映る紅葉のライトアップは幻想的で、毎年多くの人が訪れます。

『別館 深川』はその中でも特に眺望が良く、旅館の落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせるのも魅力。

また公園内では持ち込みBBQも受付中なので、グループで賑やかに楽しみたい人にも便利です。

紅葉狩りからライトアップ、そして絶品ご当地グルメまで、この三拍子が揃うのは愛知県内でもそれほど多くないのでは、どうぞお見逃しなく！

アクセス情報

名古屋から40分で行ける秋の絶景

東海環状自動車道せと赤津ICから車で10分ほど。混雑が予想されるため、時間に余裕を持って出発を。

紅葉まつり期間中は臨時駐車場あり。

名古屋の中心部から約40分で、週末ドライブに気軽に足を運べる距離感も嬉しい。

旅行ほど大げさにはしたくないけど、季節の景色と美味しいものはしっかりと楽しんでおきたいという、ちょっぴりわがままな大人の理想を叶えてくれるスポットですね。

まとめ

絶景と限定グルメで

一年に一度だけの秋のご褒美

紅葉の絶景を目の前に眺めながら、瀬戸山麓牛を贅沢に味わえる「極み牛まぶし」。

限定販売という特別感と、旅館の風情が残る『別館 深川』での提供は、まさに今だけ！ここだけ！の贅沢なひととき。

名古屋から気軽に行ける美味しい秋旅へ。

ミニサイズやお弁当が新登場した今年は、ライトに楽しむも良し、贅沢に堪能するも良し。『岩屋堂公園』の紅葉の新定番として、ぜひこの秋の予定に加えてみては。