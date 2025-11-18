ＶＴｕｂｅｒのＡＺＫｉがこのほど、スポーツ報知のインタビューに応じ、５日に同時発売したＥＰ「Ｒｅ：Ｓｔａｒｔ」「Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈ」への思いを語った。今年は所属レーベルが「ビクターエンターテインメント」から「ホロライブプロダクション」へ約２年ぶりに復帰。１９日には神奈川・ぴあアリーナＭＭで復帰後初のソロライブも予定しており、気持ち新たに自分の音楽と向き合っている。

ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数１２９万人、動画の総再生数は２億５０００万回を超える。配信活動をメインに行うことが多いＶＴｕｂｅｒの中でも、ＡＺＫｉは２０１８年のデビュー当時から音楽活動に注力。今でこそさまざまなＶＴｕｂｅｒが楽曲を手がけるようになったが、自身は同年に初シングル「Ｃｒｅａｔｉｎｇ ｗｏｒｌｄ」をリリースしており、バーチャルアーティストの先駆け的な存在として知られている。

今回リリースした２作は、「Ｒｅ：Ｓｔａｒｔ」が未来、「Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈ」は過去をテーマに制作。レーベルを移籍したことで「もう一回ここから頑張っていくぞと。新しい気持ちで生まれ変わるという意味を込めました」と明かした。

「Ｒｅ：Ｓｔａｒｔ」には７月にリリースした「未来カンパネラ」など４つの新曲を収録。「未来へ向けて希望を持って進んでいくことを意識した。全体的に前向きなサウンドになっていると思います」とアピールした。

一方の「Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈ」は、自身で初めて作詞した「ｆｒｏｍ Ａ ｔｏ Ｚ」など過去にリリースした４曲をリアレンジして収録。「ボーカルがパワーアップしていると思いますし、楽器演奏も再収録していただいた。繊細な音が聴けると思います」と自信をのぞかせた。

そんな力作も引っさげ、１９日にはソロライブを開催。ライブタイトルは「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ（出発）」に設定し、「過去を大事にしながら、またここから未来に向けて進んでいくという思いを詰め込んでいます」と強い決意をにじませる。「どんなふうにこれまでとこれからのＡＺＫｉを見せるのか、ワクワクして待っていてほしいです」。さらなる進化を遂げるための新章がスタートしている。（松下 大樹）

◆ＡＺＫｉ（あずき）２０１８年１１月１５日、デビュー。誕生日は７月１日。同年、初シングル「Ｃｒｅａｔｉｎｇ ｗｏｒｌｄ」をリリース。２３年、ＥＰ「３枚目の地図」でレコード会社「ビクターエンターテインメント」からメジャーデビュー。２５年、所属レーベルを「ホロライブプロダクション」に移籍。

◆ＶＴｕｂｅｒ 「バーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒ」の略語。パソコンやスマホの画面などに映すキャラクターを、自分の姿として動画投稿やライブ配信などを行う出演者を指す。２０１６年に登場したキズナアイが第一人者とされ、世界中に浸透した。