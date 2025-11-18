侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１７日、ＷＢＣを主催するＷＢＣＩに対して来年３月のＷＢＣへの招集を希望するＭＬＢ所属の日本選手のリストを９月に提出済みで、出場可否などの返答を待っている状況と明かした。リストにはドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）ら現役メジャーリーガー全員の名前を記載。選手選考、決定を速やかに進めるためにも、一刻も早い返答を望んだ。

次回ＷＢＣの侍ジャパンメンバーに関して、さまざまな情報や思惑が交錯している状況で、井端監督が新たな事実を明らかにした。侍ジャパンがＷＢＣ招集を望んでいるＭＬＢ球団に所属する日本選手のリストを、大会主催者のＷＢＣＩに対して９月に送付したという。

リストには「予備枠を含めて入れておかないといけない部分もあるので全員、名前は書いています。皆さんが思っている選手は入っています」とドジャース・大谷、山本、佐々木やカブス・鈴木ら日本人の現役メジャーリーガー全員の名前を記載した。

メジャーリーガーがＷＢＣに参加するためには、各選手がＷＢＣＩと出場契約を締結する必要があるという。このため、ＷＢＣＩがＭＬＢ、所属球団を通じてリストに名前のあった各選手に通達し、出場の意向などを確認する流れだが、１１月中旬になってもＷＢＣＩからの返答は来ていない。

「（主催者が選手から）聞き取り調査をすると言ったけれど、まだ誰もしていないという現状だと思う。ＭＬＢが動いてくれないことには。本人らも何も言われていないので、そこから発展しないですよね。一日でも早く返事はほしい」と願った。こうした事情も影響したのか、大谷は１３日（日本時間１４日）、ＷＢＣ出場について「まだ個人間ではやりとりができないので、球団とどうなるかというのを連絡を待っている段階。これから先、決まっていくことかなと思っている」と明言を避けた。

指揮官は当然、大谷、山本、鈴木らメジャー組を主力に位置づけるだけに、出場可否がチームの根幹を大きく左右する。分かり次第、本格的にＷＢＣ出場選手の選考に入り、早ければ年内にも決定して当該選手に伝達したい考えだが「（返答を）待っていたら遅くなってしまう。ある程度シミュレーションをしながら日本（ＮＰＢ）の選手選考は並行してやっていかないと。準備も含めて、選手に一日でも早く伝えられたらいい」とＷＢＣＩからの返答を待ちながら１５、１６日の韓国戦（東京Ｄ）に出場した選手の結果を踏まえ、コーチとともにＮＰＢ所属選手の絞り込みも同時に進めていく。（阿見 俊輔）

〇…１５、１６日の韓国戦（東京Ｄ）を１勝１分けで終えた井端監督はアマ野球関係者にあいさつをするため、明治神宮大会（神宮）を訪問した。韓国戦で実力を示した西川、佐々木、金丸のルーキーズについて、「（ＷＢＣの）候補であることは間違いない」と評価。野手の西川、佐々木は厳しい状況だが、金丸は第２先発要員として抜てきされる可能性はある。

◆２３年ＷＢＣでのメジャー勢の参加 ２３年大会時は、大谷が２２年１１月１７日にＳＮＳで出場の意思を公表。ダルビッシュも１２月６日、鈴木も同８日にＳＮＳで公表し、２３年１月６日の１２人の先行発表で３人は名を連ねた。吉田は２２年オフにレッドソックスへ移籍した経緯もあり、侍ジャパン側は慎重を期していたが、本人の強い希望によって２３年１月５日に参加が正式決定。ヌートバーも同１１日に、栗山監督が招集を明言した。