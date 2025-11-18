ドジャースとマリナーズの間でトレードが成立した。ドジャースは左腕ロビンソン・オルティス（25）をマリナーズに送り、その交換要員としてマイナー右腕タイラー・ゴフ（22）を獲得した。

実績ではオルティスの方が上。このトレードの意味を米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。両選手ともメジャー経験はないが、このトレードはドジャースが40人枠の空きを確保したい意図が強い。ルール5ドラフトに向けたロースター確定の締切は18日で、21日にはノンテンダー期限が控えており、今週はロースターの入れ替えが非常に慌ただしくなる。どのチームも40人枠を整理し、チームの持つ選手資産を最大化し、無駄な流出を防ぎたいからだ。

ドジャースはオルティスを40人枠に入れたのが10日前だったが、方針転換し、オルティスを放出した。これでドジャースの40人枠は38で、まだ2つも枠がある。

オルティスは、ドジャースの生え抜き。ケガなどで2020年から24年の5年間でわずか22回2/3しか投げられなかったが、2025年シーズンは3つの異なるレベルをまたいで計59回1/3を投げ、防御率2.73、奪三振率28.3％を記録した。

ゴフは2022年ドラフトの9巡目指名で、2024年9月にトミー・ジョン手術を受け離脱、通常の回復スケジュールであれば来年2月のスプリングトレーニングには間に合う見込みだ。