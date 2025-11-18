岡崎紗絵、玉木宏の“表のバディ”役に フジ新木曜劇場に出演決定「″猪突猛進″がぴったり」【コメントあり】
俳優の玉木宏が主演を務める1月スタートのフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）に俳優の岡崎紗絵が出演することが明らかになった。岡崎は、本作でフジテレビドラマの初ヒロインを務める。
【写真】艶やか…美スタイルで大人の色気たっぷりな岡崎紗絵
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
岡崎が演じるのは、保険調査専門会社「深山リサーチ」に勤める常識やコンプライアンスに一切とらわれず、真相解明のためなら、手段を選ばない、警視庁捜査一課の元刑事であり、不敵な凄腕の保険調査員・天音蓮（玉木宏）の保険調査員助手を勤める栗田凛（くりた・りん）。曲がったことが大嫌いな性格で、酒好きかつ酒乱。深山リサーチに務める以前に働いていたリサーチ会社で調査データの隠蔽指示を断ったため、社内で干されそのまま退社。自身の酒乱がきっかけで、とあるシチュエーションにおいて偶然にも天音と出会い、深山リサーチで天音のアシスタントをしていくことになる。
その性格から人を疑い、不正請求を暴いていく調査員の仕事内容に対して、最初は拒絶反応を示すが、真実を究明する天音の姿にほれ込み、調査員助手として、徐々にその覚悟を固めはじめる。凛は、予測不能な天音の無茶振りに、ときに振り回され文句を垂れながらも、その屈強な性格と正義感をもって、根っからの負けず嫌いを発動させ、天音の“表”のバディとして任務へ帯同。学生時代は元演劇部に所属ということもあり、どんなキャラクターでも演じ分けられる類いまれな演技力を活かした変装や巧みな小芝居を駆使して、潜入捜査へと立ち向かっていく。
■岡崎紗絵コメント
――役作りについて教えてください。
「栗田凛は"猪突猛進"がぴったりな人です。走り出したら止まらないので、空回りしてしまうこともあるけれど、まっすぐで素直な、愛おしい人物です。自分の信念と、真実を追求したいという正義感で突き進んでいくので、そこに遅れることないよう私も信じて進みたいです。皆さんに愛されながら成長できたらと思います」
――視聴者にメッセージをお願いします。
「世の中にはたくさんの保険があることを私自身も勉強しながらの毎日です。身を守るための保険が悪用され、保険金を不正に受給、そして大きな事件に繋がっていく。その真相を暴くのが保険調査員です。凄腕調査員の天音さんに必死に食らいつく凛のタイプ真逆のバディ関係をぜひ注目して観ていただきたいです。事件解決によって、心の奥底に眠っていた核に触れ、真実を知ることができる。最初と最後で人物の見え方がガラリと変わるのもこのドラマの面白さの一つでもあると思います。ぜひ楽しみにして頂けるとうれしいです」
【写真】艶やか…美スタイルで大人の色気たっぷりな岡崎紗絵
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
その性格から人を疑い、不正請求を暴いていく調査員の仕事内容に対して、最初は拒絶反応を示すが、真実を究明する天音の姿にほれ込み、調査員助手として、徐々にその覚悟を固めはじめる。凛は、予測不能な天音の無茶振りに、ときに振り回され文句を垂れながらも、その屈強な性格と正義感をもって、根っからの負けず嫌いを発動させ、天音の“表”のバディとして任務へ帯同。学生時代は元演劇部に所属ということもあり、どんなキャラクターでも演じ分けられる類いまれな演技力を活かした変装や巧みな小芝居を駆使して、潜入捜査へと立ち向かっていく。
■岡崎紗絵コメント
――役作りについて教えてください。
「栗田凛は"猪突猛進"がぴったりな人です。走り出したら止まらないので、空回りしてしまうこともあるけれど、まっすぐで素直な、愛おしい人物です。自分の信念と、真実を追求したいという正義感で突き進んでいくので、そこに遅れることないよう私も信じて進みたいです。皆さんに愛されながら成長できたらと思います」
――視聴者にメッセージをお願いします。
「世の中にはたくさんの保険があることを私自身も勉強しながらの毎日です。身を守るための保険が悪用され、保険金を不正に受給、そして大きな事件に繋がっていく。その真相を暴くのが保険調査員です。凄腕調査員の天音さんに必死に食らいつく凛のタイプ真逆のバディ関係をぜひ注目して観ていただきたいです。事件解決によって、心の奥底に眠っていた核に触れ、真実を知ることができる。最初と最後で人物の見え方がガラリと変わるのもこのドラマの面白さの一つでもあると思います。ぜひ楽しみにして頂けるとうれしいです」