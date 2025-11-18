ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４０７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間14:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 46739.75（-407.73 -0.86%）
ナスダック 22706.79（-193.80 -0.85%）
CME日経平均先物 50030（大証終比：-240 -0.48%）
欧州株式17日終値
英FT100 9675.43（-22.94 -0.24%）
独DAX 23590.52（-286.03 -1.20%）
仏CAC40 8119.02（-51.07 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.606（+0.000）
10年債 4.131（-0.018）
30年債 4.735（-0.013）
期待インフレ率 2.294（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（-0.008）
英 国 4.535（-0.039）
カナダ 3.224（-0.004）
豪 州 4.476（+0.037）
日 本 1.730（+0.025）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.02（-0.07 -0.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4065.20（-29.00 -0.71%）
ビットコイン（ドル）
92430.00（-1000.98 -1.07%）
（円建・参考値）
1433万8666円（-155282 -1.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
