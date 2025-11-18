NY株式17日（NY時間14:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　46739.75（-407.73　-0.86%）
ナスダック　　　22706.79（-193.80　-0.85%）
CME日経平均先物　50030（大証終比：-240　-0.48%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9675.43（-22.94　-0.24%）
独DAX　 23590.52（-286.03　-1.20%）
仏CAC40　 8119.02（-51.07　-0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.606（+0.000）
10年債　 　4.131（-0.018）
30年債　 　4.735（-0.013）
期待インフレ率　 　2.294（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（-0.008）
英　国　　4.535（-0.039）
カナダ　　3.224（-0.004）
豪　州　　4.476（+0.037）
日　本　　1.730（+0.025）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.02（-0.07　-0.12%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4065.20（-29.00　-0.71%）

ビットコイン（ドル）
92430.00（-1000.98　-1.07%）
（円建・参考値）
1433万8666円（-155282　-1.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ