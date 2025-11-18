マリナーズやロイヤルズなどで活躍した元大リーガーのマック鈴木氏（50）が17日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。16歳で渡米を決断した理由を明かした。

この日は「しゃべくりメジャーリーグSP」。マック氏は滝川二を中退後、16歳で独立リーグのサリナス入団。93年に18歳でマリナーズとマイナー契約を結び、日本球界を経由せずにメジャーリーガーとなった。

16歳で渡米したことについて、名倉潤が「これはしゃべってええのかわからんけど…ヤンチャすぎて“お前はアメリカで野球やってこい”って言われたんですよね?」と確認すると「父親に言われた」と明かした。

父親からは「このまま日本にいると、どうしようもない人間になってしまう」と言われて「アメリカかドミニカ選べ」と2択を突きつけられた。マック氏はこの時「初めてドミニカ共和国っていう国を知った」とし「これはアメリカやなと思って」と、渡米した経緯を明かした。

また、原田泰造から「なんでその2択しかないの?とか聞かなかったの?」と聞かれると「もう…それ以上に日本にはいれないと自覚してた」と振り返った。