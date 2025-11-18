ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

回り足をアップさせた末永の逃げが中心だ。ただ、まだ納得の足には届いていない。バランスを取れてくれば万全。待ったをかけるのは白井。調整を合わせて自在にさばきたい。小池は白井の動きを止めつつ、丁寧に差せるか。青木はカドから鋭く踏み込みたい。

＜1＞末永和也 回り足はいいと思います。出口の最初の押しはいいんですけど、そこからの直線にかけての押しが弱い。スリット近辺もちょっと分が悪くて展示タイムが出ていないので、そこを求めていきたい。

＜2＞小池修平 チルト05が一番スムーズに回れた気がしました。ただ、6号艇だったのでチルト05にしたけど、3日目は冷えると聞いたし、改めてペラとチルトでしっかり合わせたい。足の特徴は伸び型です。

＜3＞白井英治 足は悪くないけど、いろいろ不具合が生じているので整備します。

＜4＞青木玄太 いいことはないですね。進み方などが良くない。ペラを叩きます。

＜5＞佐藤隆太郎 キャリアボデーとギアケースの交換をした。普通は十分あると思う。自分のレースミスです。あとはペラで合わせていく。

＜6＞吉田裕平 2日目が一番良かった。ギアケースでやりたいところをやって、いい数値のところが見つかった。いい足です。ターンでも押している。上位だと思います。あとはペラ調整だけ。