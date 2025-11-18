ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」が、きょう18日に開幕する。初日メインは12Rのドリーム戦だ。

石本が手にした76号機は10月のSGダービーで赤岩善生が優出（5着）したメーカー機。スローからの起こしもスムーズで、インから先に回る分には問題はなさそうだ。スタートに集中して逃げる。砂長が1番差しから続くか。こちらも前検気配は上々だった。カドから中村泰が一発を狙ってくる。竹下、地元の中山がこの攻めに乗って進出だ。

＜1＞石本裕武 スロー、ダッシュともに上がりがいい。スローの方がいい感じ。ターン回りの感触もいい。

＜2＞砂長知輝 自分がやりたいペラの形に近くて、そのまま行きました。バランスを取りながら伸びに寄せていきたいと思う。

＜3＞若林義人 あまり良くなかったです。特訓の比較はみんなと変わらなかったけど、起こしや、息継ぐ感じは気になりました。

＜4＞中村泰平 もらったまま行って、体感は悪くなかった。特訓でも直線で下がることはなかった。

＜5＞竹下大樹 そのままで乗っても悪くなかった。他の人との比較はまだ分からないけど、体感は良かったと思います。

＜6＞中山翔太 伸びで下がることはないけど、ターンや乗り心地で滑る感じがした。しっかり合わせたい。