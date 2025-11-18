元同僚ラックスの結婚式

米大リーグ、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手のダンスが再び話題を集めている。元同僚ギャビン・ラックス（現レッズ）の結婚式に出席。過去にもパーティーで披露した“一発芸”で周囲を沸かせた。

自身の登場曲が流れる中、「フレディ」コールが起きた。デーブ・ロバーツ監督が最前列でノリノリの手拍子。ダンスを煽った。フリーマンは照れながらも体をくねらせ、滑らかなワームダンスを披露した。これには会場も大盛り上がりだった。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組「トーキン・ベースボール」公式Xが実際の動画を公開。日本のファンからは「まだ禁止令は出てないんだねwそれどころか最前列でめちゃ手叩いてるのあの方だよねw」「あのフリーマン君があのダンスをいやいや披露」「生成AIの斜め上を行く男」「ラックスの結婚式でもイモムシダンスしたんか」「またやってんか 怪我せんでよww」と笑いが漏れていた。

フリーマンは、優勝パレードとドジャースタジアムでの優勝報告会を終えた3日（日本時間4日）の夜、ベッツの邸宅で開催されたパーティーでもワームダンスを披露して話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）