

集中伐採付近を走る273系「やくも」。2024年にデビューしたJR西日本最新鋭の特急車両。向かって左側奥が今回の現場で、急峻な斜面のもとをくぐりぬけるように走る（筆者撮影）

【写真はこちら】▶これは本当に大変そうだ…▶山間部の“壁”にすら見える急峻な斜面で「日々成長を続けるリスク」と向き合う集中伐採の現場に密着

線路の周りを木々の緑が取り囲み、その中を列車が駆け抜ける――。

言葉に表すと情緒的な風景だが、列車運行を行う鉄道事業者の立場からすれば、少し違った思いが芽生える。

倒木による長時間運休が倍増

中国山地を縦断して走るJR西日本伯備線は、山陽と山陰を連絡する重要路線の1つである。早朝から深夜帯まで、山陽新幹線と連絡して走る特急「やくも」には2024年に最新鋭車両を投入し、伯備線を経由して東京と出雲市を結ぶ「サンライズ出雲」は、定期運行する唯一の寝台特急として連日満室が続く。加えて、都市間・地域輸送の旅客列車、さらに貨物列車の運行とこの路線が担う使命は大きい。

一方で、全線にわたり山間部を走り、沿線の自然環境は厳しい。伯備線同様に山間部をゆく路線を多く保有するJR西日本管内ではここ5年で沿線樹木の倒木による長時間運休となる事象が2倍近くに増加し、看過できない状況が続く。JR西日本としても、これまでも樹木医による診断を経て危険が予見される樹木の伐採などを適宜行ってきたものの、これは1本単位の作業であり、山間部の沿線全ての樹木を一斉に処置するのは人員や期間、コスト的に鑑みても現実的な手段とはいえない。

そこで、JR西日本では倒木による運行障害の発生率低減と効率性を考慮し、「集中伐採」を進めている。これは既存の沿線伐採を進化させた新たな伐採方法であり、航空レーザ測量と大型重機等による機械施工を導入した。加えて、これまで終電と始発列車の間のわずかな深夜時間帯で行われてきた作業を、列車の計画運休やダイヤ変更を行い、作業時間を拡大、確保する時間帯集中工事なども活用し、生産性も向上した。2025年7月より伯備線で施工を開始。そこで、日々成長を続けるリスクたちと向き合う集中伐採の現場に密着した。

筆者が向かったのは伯備線備中高梁―木野山間の現場だ。「現存12天守」で知られる国指定重文の備中松山城も近く、線路の西側には高梁川が流れるおだやかな光景が広がる。一方で東側はすぐに急峻な斜面となっており、推定樹齢50年を超える巨木が立ち並び、線路のすぐそばまで迫っているほか、一部の枝については線路上に覆い被さっている状況だ。

今回の施工は、列車の運行中の日中時間帯に行う。こうした工事は終電後の深夜時間帯に実施されることもあるが、「木に登って行う作業もあり、明るい時間帯のほうが安全かつ効率的に作業を進められるほか、作業人員確保と負担軽減の面でもメリットがある」と施策の推進を担当するJR西日本中国統括本部施設部、藤野隼揮氏が語る。線路直上の施工など、線路内に作業用車を配置する深夜でないとできないような作業以外では、日中作業の比率を重視している。

作業箇所までは列車運行中の線路を横断する。列車往来の管理は2人で行うダブルチェック体制が取られており、列車ダイヤ、列車遅延等を確認し、さらに見張り員とGPS機器を携行し、多重系の安全体制をとって線路内に立ち入る。

急斜面での危険な作業

現場は切り立った斜面で「他線区に比べて線路直近まで急峻な斜面が接近した箇所が多いのが伯備線の特徴」（藤野氏）とのことで、写真家という職業上、こうした斜面には慣れている自負がある筆者でも、自ずと足元に力が入る。つまずきそうになる細かな枝や小石もあり、これで視野が限られる夜間だったらと想像すると正直恐ろしく、さっそく日中作業のメリットを体感した。



斜面というよりは直登が必要なほどの壁にすら見える（筆者撮影）

現場では高さ10mを優に超えている巨木を伐採している最中で、地上で作業を指示する者と同じく地上で作業援助をする者、そして対象木に登っている作業者と複数名で作業にあたる。伐採というと、木の根本に刃を入れて一気に倒すようなイメージを持つかもしれないが、相手は巨木で、その下には線路もある。加えて、電車が行き交う伯備線は線路上に架線が張られた電化区間ということもあり、作業の難易度は自ずと上がる。

そのため、まず作業を安全に効率的に進めるために、施工区域の下刈りを行い、地上側の準備を整える。そして対象木にロープをかけ、昇柱器と呼ばれる靴に装着する刃の付いた器具を使用して作業者が自ら対象木の先端部分へ登り、細かい枝を切る枝打ち作業を行う。この時も切断した枝を地面に自然落下させるわけにはいかないので都度、枝にロープをかけて切断した枝を慎重に地面に下ろす。

この作業を繰り返し、太い枝、幹と刃を進め、幹についてもある程度小さく刻んでいって小さくしてから根本を切る。もちろん列車が接近する時刻が迫ると、余裕を持って作業は中断し、通過後に再開というルーティンを繰り返すため、1本の伐採にかかる期間は4〜7日間とかなりの長期戦だ。実際、今回の施工区域を対岸から観察すると、2025年7月から施工を開始したものの取材時の9月時点で、列車はおよそ10秒弱で施工区域を通過してしまう。それでも「1本の倒木でもそれが原因で輸送障害につながれば、お客さまに多大なご迷惑をおかけするだけでなく、車両の損壊や現場に急行し、速やかに異常を解決しなければならない。集中伐採はそれらを予防的に一度に解決できるもの」と藤野氏も大きな思いを本事業にかけている。

現場での作業のほか、その前段階にも壁は多い。倒木リスクがあるとはいえ、自社が所有する鉄道用地以外の樹木については、法律で上空を含めてその敷地を侵食した状態、もしくは倒木等で鉄道用地に障害が発生してからでないと伐採できない定めになっている。ほかにも国指定の保安林、自然公園法、天然記念物に係る協定など、1本の木にかかわる法律や条例がいくつにも折り重なる上、伐採対象区間の中にも複数の条件が混合するから複雑だ。個人所有の土地の場合、土地所有者に交渉し許可を得てから伐採する手順が必要だが、連絡がつかないこともたびたびあり、「所有者を調べて、ご本人のところへ訪問し、許可を得るのに非常に時間がかかる」と藤野氏は話す。



地表にいる監督者は枝をどのように打ち進めたらよいかを脳内で三次元に想像しながら作業者に指示を送る。命綱のほか、切断した枝を吊るロープがあるため、作業者がロープに足を取られないように地上から注意を促す（筆者撮影）

ガイドラインは出たものの……

一方、2021年10月に国土交通省鉄道局は「鉄道用地外における土地の立入り等及び植物等の伐採等に関する運用指針」を発表した。鉄道用地とそれ以外の土地に関する、鉄道事業法第22条において制定されている伐採に関する法令のうち、権利者と連絡が取れない場合については法令に則って伐採等を推し進めるためのガイドラインである。とはいうものの、「権利者に連絡が取れないことを確実に示すために住民票や戸籍を調査する必要があり、やはり相当な時間はかかる」と現場サイドはさらなる手続きの簡略化に期待を寄せている。

このように施工に長期間が必要な集中伐採だけに、施工箇所については運行上のリスクや立地、倒木時危険度などを総合的に考えて施工箇所を決定している。その判断素材として樹高、斜面勾配、植生密度を広域的かつ効率的に測量できる航空機からレーザを地表に照射し測量を行う、「航空レーザ測量」を実施し、過去の倒木傾向なども加味して総合的に施工箇所を決定している。

さらに木々たちも個性があり、ケヤキなら一度には折れない“ねばる”性質があり、ノグルミなら急に折れる性質があり、種類に合わせて伐採方法を検討しなければならないほか、根を枯らしてしまうと今度は土砂崩れや落石といった別のリスクがある。

そのため、伐採時には一定の間隔を維持し根腐れを防ぐほか、伐採木を横向きに配置し、落石を止める「しがら工」とよばれる工法も採用されている。



集中伐採の施策を推進するJR西日本中国統括本部施設部藤野隼揮氏（右）と田中智也氏（左）（筆者撮影）

点ではなく面で攻める

倒木起因による輸送障害のうち、鉄道用地外からの倒木被害も少なくなく、それにより車両や施設が損壊するケースも多い。この場合、本来であれば原因となった木を管理しなかった権利者に損害賠償などの責任が発生し、鉄道事業者は被害者の立場となるが、鉃道が持つある種の公共性ゆえに、鉄道事業者側が被害を受けても声にして発しづらい現状が少なからずある。

しかしながらJR九州・JR東日本など、事業者の中にはこうした現状に対し告知ポスターなどで明文化し発信を始めた事業者もあり、藤野氏も「集中伐採へのご理解を含めて、列車の安全運行にご協力いただく方法をていねいに探りたい」と話す。

点ではなく面で攻める集中伐採。その効果が数字として分かるのはまだ先だが、持続可能性を持つ、新たな安全運行への一手として期待がかかる。

（村上 悠太 ： 鉄道写真家）