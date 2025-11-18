青森県、岩手県で最大震度3の地震 青森県・東北町、青森南部町、岩手県・宮古市、普代村、盛岡市、岩手町
18日午前4時6分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の東北町と青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、それに岩手町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
東北町 青森南部町
宮古市 普代村 盛岡市
岩手町
■震度2
□青森県
八戸市 十和田市 三沢市
野辺地町 七戸町 六戸町
おいらせ町 三戸町 五戸町
階上町 青森市 平内町
外ヶ浜町 むつ市 東通村
□岩手県
久慈市 山田町 岩泉町
田野畑村 野田村 二戸市
八幡平市 滝沢市 紫波町
矢巾町 一戸町 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
花巻市 北上市 遠野市
一関市 奥州市 西和賀町
金ケ崎町 平泉町
□北海道
函館市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 石巻市
□秋田県
由利本荘市 大館市 横手市
大仙市
■震度1
□青森県
横浜町 六ヶ所村 田子町
新郷村 五所川原市 つがる市
今別町 中泊町 大間町
佐井村 平川市 藤崎町
田舎館村
□岩手県
雫石町 葛巻町 軽米町
九戸村 陸前高田市
□北海道
厚真町 安平町 むかわ町
様似町
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
宮城美里町 仙台宮城野区 東松島市
松島町 利府町 大衡村
名取市 角田市 岩沼市
大河原町 宮城川崎町 丸森町
亘理町
□秋田県
秋田市 にかほ市 鹿角市
北秋田市 小坂町 湯沢市
仙北市 秋田美郷町 羽後町
東成瀬村 能代市 潟上市
藤里町 三種町 八郎潟町
井川町
□山形県
酒田市 三川町 庄内町
遊佐町 戸沢村 村山市
中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。