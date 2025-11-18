18日午前4時6分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の東北町と青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、それに岩手町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

東北町 青森南部町





□岩手県宮古市 普代村 盛岡市岩手町

■震度2

□青森県

八戸市 十和田市 三沢市

野辺地町 七戸町 六戸町

おいらせ町 三戸町 五戸町

階上町 青森市 平内町

外ヶ浜町 むつ市 東通村



□岩手県

久慈市 山田町 岩泉町

田野畑村 野田村 二戸市

八幡平市 滝沢市 紫波町

矢巾町 一戸町 大船渡市

釜石市 住田町 大槌町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 西和賀町

金ケ崎町 平泉町



□北海道

函館市



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 石巻市



□秋田県

由利本荘市 大館市 横手市

大仙市

■震度1

□青森県

横浜町 六ヶ所村 田子町

新郷村 五所川原市 つがる市

今別町 中泊町 大間町

佐井村 平川市 藤崎町

田舎館村



□岩手県

雫石町 葛巻町 軽米町

九戸村 陸前高田市



□北海道

厚真町 安平町 むかわ町

様似町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

宮城美里町 仙台宮城野区 東松島市

松島町 利府町 大衡村

名取市 角田市 岩沼市

大河原町 宮城川崎町 丸森町

亘理町



□秋田県

秋田市 にかほ市 鹿角市

北秋田市 小坂町 湯沢市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

東成瀬村 能代市 潟上市

藤里町 三種町 八郎潟町

井川町



□山形県

酒田市 三川町 庄内町

遊佐町 戸沢村 村山市

中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。