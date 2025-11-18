TBS NEWS DIG Powered by JNN

18日午前4時6分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の東北町と青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、それに岩手町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
東北町　青森南部町

□岩手県
宮古市　普代村　盛岡市
岩手町

■震度2
□青森県
八戸市　十和田市　三沢市
野辺地町　七戸町　六戸町
おいらせ町　三戸町　五戸町
階上町　青森市　平内町
外ヶ浜町　むつ市　東通村

□岩手県
久慈市　山田町　岩泉町
田野畑村　野田村　二戸市
八幡平市　滝沢市　紫波町
矢巾町　一戸町　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町
花巻市　北上市　遠野市
一関市　奥州市　西和賀町
金ケ崎町　平泉町

□北海道
函館市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　石巻市

□秋田県
由利本荘市　大館市　横手市
大仙市

■震度1
□青森県
横浜町　六ヶ所村　田子町
新郷村　五所川原市　つがる市
今別町　中泊町　大間町
佐井村　平川市　藤崎町
田舎館村

□岩手県
雫石町　葛巻町　軽米町
九戸村　陸前高田市

□北海道
厚真町　安平町　むかわ町
様似町

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
宮城美里町　仙台宮城野区　東松島市
松島町　利府町　大衡村
名取市　角田市　岩沼市
大河原町　宮城川崎町　丸森町
亘理町

□秋田県
秋田市　にかほ市　鹿角市
北秋田市　小坂町　湯沢市
仙北市　秋田美郷町　羽後町
東成瀬村　能代市　潟上市
藤里町　三種町　八郎潟町
井川町

□山形県
酒田市　三川町　庄内町
遊佐町　戸沢村　村山市
中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。