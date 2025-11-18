多部未華子「マクドナルド」冬の風物詩CMに5年連続出演 “今年中にやりたいこと”も明かす「家族と時間を…」
【モデルプレス＝2025/11/18】女優の多部未華子が、マクドナルドの新CM「コク旨ビーフデミグラコロ篇」に出演する。
【写真】多部未華子、美スタイル際立つバッティング姿
マクドナルドは、2024年にグラコロ史上初めてリニューアルして生まれ変わった冬の定番商品「グラコロ」と、新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」の2商品と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」を11月26日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売。11月25日から放映される新CMでは、2025年で5回目の登場となる多部が出演し、魅力を伝える。外気の寒さから冬の訪れを感じた多部が「グラコロ」の季節を連想し、思わずワクワクを掻き立てるキャッチーなグラコロソングを口ずさむ姿が描かれている。
多部が“冬の定番”「グラコロ」のCMに出演して5年目を迎える。元々「グラコロ」が大好きだったという多部は「今回のCMも楽しみにしていました！」と元気いっぱいの笑顔で撮影現場に登場したそう。最初のカットでは「グラコロ」をジェスチャーで表現するシーンで、誰よりも深い“グラコロ愛”を持つ多部にとって、その演技は朝飯前。「グラコロ」がぴったりフィットする優しい手つきでポーズをとると、「本当に『グラコロ』が見える気がする（笑）」と撮影スタッフが声をもらしていた。
新CMでは、会社の後輩と外出していた多部が「もうすっかり冬っすね」と何気ない会話からふと「グラコロ」を思い出し、マクドナルドへ向かうストーリー。「グラコログラコロ♪」のフレーズでお馴染みの“グラコロソング”を歌いながら後輩と行進するシーンがポイントとなっている。2021年から歌唱も担当してきた多部は、撮影現場で“グラコロソング”が流れると「グラコロ」の季節が訪れたことを実感するように、懐かしそうな表情でリズムをとる仕草を見せていた。この日は撮影に続き歌の収録も行い、多部はアップデートされた歌声で「グラコロソング」を披露した。
歩きながら指揮の動作を行うシーンでは、指揮者を演じた経験がない多部がシンプルながらも難しいアクションに悩んでいたが、振付師のアドバイスを受け、悩みを解決。「（クリスマス）ツリーの形をイメージして」と教わり、細かな動きの調整を行った多部は、完全にアクションをマスターし、満面の笑顔でカメラの前に立ち、楽しそうに撮影に臨んだ。商業施設の広場を歩くシーンでは、ストリートピアノの演奏に合わせて「グラコロソング」を口ずさみ、指揮の手つきを表現しながらスムーズにOKテイクを獲得。撮影後、ストリートピアノを弾く役で出演していた男性が実は「グラコロソング」の作曲者、福島節氏本人であることを知った多部は、福島氏とあいさつを交わしながら“グラコロトーク”を楽しんだという。
「グラコロ」を食べるシーンでは、ふわふわの蒸しバンズを両手で優しく包み、サクサク＆クリーミーなグラタンコロッケの食感を楽しんでいた多部。新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」も登場しており、2種類の「グラコロ」を味わいながら幸せそうな笑顔を見せた。長年の“グラコロファン”である多部は1993年登場の「グラコロ」を気に入っているが、ビーフシチューをイメージした濃厚なフィリングを採用する「コク旨ビーフデミグラコロ」も気に入った様子で、どちらかを選ぶ必要があっても決められず、「どっちの味も大好きなので、どっちも食べます（笑）」と笑いながら話した。（modelpress編集部）
― 「グラコロ」CM初出演から5年目となる多部さんですが、最新作の撮影を終えた感想をお聞かせください。
多部： 「この時期になると『グラコロ』の撮影があってとても嬉しいですし、まわりの友人や家族から『今年もグラコロするの？』と言われるようになって（笑）。見ていただいている方にも『グラコロ＝私（多部）』だと思ってくださる方が増えているのかなって、とっても嬉しく思いますし、私もグラコロには愛着があります。今回はとても可愛らしいCMになっていて、いつもの歌（グラコロソング）を口ずさみ、リズムを取りながらマクドナルドに向かう可愛らしいCMが撮れたのではないかと思います。ルンルン気分で楽しかったです」
― CMでは「もうすっかり冬だね」というセリフもありますが、多部さんが“冬を感じる”出来事を教えてください。
多部： 「『今年もグラコロやるの？』ってまわりの友人とか家族に言われると、みんなも冬を感じてるんだなって思いますし、私も今回撮影して、『なんか1年、あっという間だったな〜』って（笑）。グラコロのCM撮影をすると『もう冬か。あっという間だったな〜』って思います。冬にしたいこと…『読書の秋』っていうじゃないですか。読書をしようって秋を過ごしていたんですけど、すっかり冬になってしまって。読書ができていないので『読書の冬』を目指して、年末から年明けは本を読みたいなって思っています」
― いよいよ師走に差し掛かりますが、今年中にやりたいのにまだできていないこと、やり遂げたいことはありますか？
多部： 「今年の後半はとてもバタバタしていて、家ではやるべき家事だけやって早く寝ようっていう感じだったので、のんびりゆっくりボーッとする時間とか、家族と時間をかけたいなって思っています」
【Not Sponsored 記事】
【写真】多部未華子、美スタイル際立つバッティング姿
◆多部未華子「グラコロ」新CM出演
マクドナルドは、2024年にグラコロ史上初めてリニューアルして生まれ変わった冬の定番商品「グラコロ」と、新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」の2商品と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」を11月26日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売。11月25日から放映される新CMでは、2025年で5回目の登場となる多部が出演し、魅力を伝える。外気の寒さから冬の訪れを感じた多部が「グラコロ」の季節を連想し、思わずワクワクを掻き立てるキャッチーなグラコロソングを口ずさむ姿が描かれている。
◆多部未華子、作曲者のサプライズ出演に驚き
新CMでは、会社の後輩と外出していた多部が「もうすっかり冬っすね」と何気ない会話からふと「グラコロ」を思い出し、マクドナルドへ向かうストーリー。「グラコログラコロ♪」のフレーズでお馴染みの“グラコロソング”を歌いながら後輩と行進するシーンがポイントとなっている。2021年から歌唱も担当してきた多部は、撮影現場で“グラコロソング”が流れると「グラコロ」の季節が訪れたことを実感するように、懐かしそうな表情でリズムをとる仕草を見せていた。この日は撮影に続き歌の収録も行い、多部はアップデートされた歌声で「グラコロソング」を披露した。
歩きながら指揮の動作を行うシーンでは、指揮者を演じた経験がない多部がシンプルながらも難しいアクションに悩んでいたが、振付師のアドバイスを受け、悩みを解決。「（クリスマス）ツリーの形をイメージして」と教わり、細かな動きの調整を行った多部は、完全にアクションをマスターし、満面の笑顔でカメラの前に立ち、楽しそうに撮影に臨んだ。商業施設の広場を歩くシーンでは、ストリートピアノの演奏に合わせて「グラコロソング」を口ずさみ、指揮の手つきを表現しながらスムーズにOKテイクを獲得。撮影後、ストリートピアノを弾く役で出演していた男性が実は「グラコロソング」の作曲者、福島節氏本人であることを知った多部は、福島氏とあいさつを交わしながら“グラコロトーク”を楽しんだという。
◆多部未華子、バンズを優しく包む
「グラコロ」を食べるシーンでは、ふわふわの蒸しバンズを両手で優しく包み、サクサク＆クリーミーなグラタンコロッケの食感を楽しんでいた多部。新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」も登場しており、2種類の「グラコロ」を味わいながら幸せそうな笑顔を見せた。長年の“グラコロファン”である多部は1993年登場の「グラコロ」を気に入っているが、ビーフシチューをイメージした濃厚なフィリングを採用する「コク旨ビーフデミグラコロ」も気に入った様子で、どちらかを選ぶ必要があっても決められず、「どっちの味も大好きなので、どっちも食べます（笑）」と笑いながら話した。（modelpress編集部）
◆多部未華子インタビュー（※一部抜粋）
― 「グラコロ」CM初出演から5年目となる多部さんですが、最新作の撮影を終えた感想をお聞かせください。
多部： 「この時期になると『グラコロ』の撮影があってとても嬉しいですし、まわりの友人や家族から『今年もグラコロするの？』と言われるようになって（笑）。見ていただいている方にも『グラコロ＝私（多部）』だと思ってくださる方が増えているのかなって、とっても嬉しく思いますし、私もグラコロには愛着があります。今回はとても可愛らしいCMになっていて、いつもの歌（グラコロソング）を口ずさみ、リズムを取りながらマクドナルドに向かう可愛らしいCMが撮れたのではないかと思います。ルンルン気分で楽しかったです」
― CMでは「もうすっかり冬だね」というセリフもありますが、多部さんが“冬を感じる”出来事を教えてください。
多部： 「『今年もグラコロやるの？』ってまわりの友人とか家族に言われると、みんなも冬を感じてるんだなって思いますし、私も今回撮影して、『なんか1年、あっという間だったな〜』って（笑）。グラコロのCM撮影をすると『もう冬か。あっという間だったな〜』って思います。冬にしたいこと…『読書の秋』っていうじゃないですか。読書をしようって秋を過ごしていたんですけど、すっかり冬になってしまって。読書ができていないので『読書の冬』を目指して、年末から年明けは本を読みたいなって思っています」
― いよいよ師走に差し掛かりますが、今年中にやりたいのにまだできていないこと、やり遂げたいことはありますか？
多部： 「今年の後半はとてもバタバタしていて、家ではやるべき家事だけやって早く寝ようっていう感じだったので、のんびりゆっくりボーッとする時間とか、家族と時間をかけたいなって思っています」
【Not Sponsored 記事】