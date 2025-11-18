XG、2025年は「何回脱皮したか」練習生時代からの目標明かす
【モデルプレス＝2025/11/18】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）が17日、東京・SHIBUYA TSUTAYAで行われた“XG”『SKULLPANDA POP UP SHOP』（11月18日より同所にて開催）開催記念イベントに、アーティストのXiong Miao（ション・ミャオ）氏とともに出席。2025年の思い出を語った。
【写真】美脚・シースルー…シルバーを基調にした衣装×メイクが可愛いXGメンバー
2025年はどんな1年だったか尋ねられると、CHISA（チサ）は「私たちの2025年のスローガンが『脱皮しないとしぬ！！Do or Die HESONOO！』なんですけど、1年間で何回脱皮したかというくらい、たくさん成長できた1年だなと思っていて、1年が今までで1番短く感じたんですけど、振り返ってみると1番濃い1年だったなと思いましたし、その中でも1番の思い出がコーチェラに出させていただいたことかなと思います」としみじみと語り、JURIN（ジュリン）は「私たちが練習生時代の2018年から毎年みんなでライブ配信を見ながら『いつかはこのステージに立つぞ』と目標にやってきたので、今年それを叶えることができて、一歩成長とともに『もっともっと上にいくぞ』というエネルギーや向上心で、新たな夢も生まれたので、すごく大きな1年だったなと思います」と充実した表情を浮かべた。
そして、2026年の抱負を聞かれると、JURINは「まずはみんなで2026年のスローガンを考えて、1月23日には私たちの初めてのフルアルバムが発売されて、そこからワールドツアーも始まるんですけど、アルバムとツアーの名前が『THE CORE - 核』なので、XGの核をお届けできる1年になるといいなと思います」と語った。
同所では、人気アートトイシリーズ「SKULLPANDA（スカルパンダ）」とXGとの日本限定コラボレーションアイテムが登場。SKULLPANDA初のPOP UP SHOPに一足早く入った感想を聞かれ、JURINは「私たちは普段から本当にSKULLPANDAが大好きで、たくさん持っているんですけど、SKULLPANDAで溢れている空間と、今回XGとコラボレーションしていただけたとのことで、幸せな空間に来ることができて嬉しい気持ちでいっぱいです」と声を弾ませ、HARVEY（ハーヴィー）は「PLUSH DOLLちゃんの実物大の写真がかわいく飾られていてドキドキしたし嬉しかったので、ぜひ皆さんに写真を撮っていただけたらいいなと思います」と胸を躍らせた。
そして、コラボ商品のアピールポイントについて、JURIA（ジュリア）は「全部がアピールポイントなんですけど、オオカミちゃんのお洋服がポイントなんじゃないかなと思いますし、瞳の中にALPHAZ（XGのファンネーム）のマークが入っていて、すごくかわいくて超お気に入りポイントです」と目を輝かせ、MAYA（マヤ）は「全部かわいいと思うんですけど、特にSKULLPANDちゃんのメイクがXGらしいなって思って、シルバーのポイントだったり、全体がシルバーになっているところがお気に入りで、アピールポイントだと思います」と言葉に力を込めた。
そして、キャラクターへの愛を語るようお願いされると、JURINは「昔からSKULLPANDが大好きなんですけど、ALPHAZの皆さんがSKULLPANDのメイクだったりファッションが個性豊かで、『XGっぽいね』ってたくさん言ってくださって。赤髪の子とかも多くて、私は赤髪なので、お揃いで嬉しいなって。今日は気合を入れて持っているSKULLPANDすべてをバッグにつけてきたんですけど、SKULLPANDちゃんだけですごく重くて、その分幸せだなって思いました」と笑顔で語り、CHISAは「SKULLPANDが箱に入っているのをアンボクシングして、みんなでじゃんけんをして決めたことがあります。みんな大好きすぎて本気で『これほしいから！』って、これまでにないくらい大きい声で叫びながらじゃんけんをしたんですけど、それくらい愛が溢れていて大好きです」とエピソードを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美脚・シースルー…シルバーを基調にした衣装×メイクが可愛いXGメンバー
◆XG、2025年は「何回脱皮したかというくらいたくさん成長できた」
2025年はどんな1年だったか尋ねられると、CHISA（チサ）は「私たちの2025年のスローガンが『脱皮しないとしぬ！！Do or Die HESONOO！』なんですけど、1年間で何回脱皮したかというくらい、たくさん成長できた1年だなと思っていて、1年が今までで1番短く感じたんですけど、振り返ってみると1番濃い1年だったなと思いましたし、その中でも1番の思い出がコーチェラに出させていただいたことかなと思います」としみじみと語り、JURIN（ジュリン）は「私たちが練習生時代の2018年から毎年みんなでライブ配信を見ながら『いつかはこのステージに立つぞ』と目標にやってきたので、今年それを叶えることができて、一歩成長とともに『もっともっと上にいくぞ』というエネルギーや向上心で、新たな夢も生まれたので、すごく大きな1年だったなと思います」と充実した表情を浮かべた。
◆XG、“SKULLPANDA愛”語る
同所では、人気アートトイシリーズ「SKULLPANDA（スカルパンダ）」とXGとの日本限定コラボレーションアイテムが登場。SKULLPANDA初のPOP UP SHOPに一足早く入った感想を聞かれ、JURINは「私たちは普段から本当にSKULLPANDAが大好きで、たくさん持っているんですけど、SKULLPANDAで溢れている空間と、今回XGとコラボレーションしていただけたとのことで、幸せな空間に来ることができて嬉しい気持ちでいっぱいです」と声を弾ませ、HARVEY（ハーヴィー）は「PLUSH DOLLちゃんの実物大の写真がかわいく飾られていてドキドキしたし嬉しかったので、ぜひ皆さんに写真を撮っていただけたらいいなと思います」と胸を躍らせた。
そして、コラボ商品のアピールポイントについて、JURIA（ジュリア）は「全部がアピールポイントなんですけど、オオカミちゃんのお洋服がポイントなんじゃないかなと思いますし、瞳の中にALPHAZ（XGのファンネーム）のマークが入っていて、すごくかわいくて超お気に入りポイントです」と目を輝かせ、MAYA（マヤ）は「全部かわいいと思うんですけど、特にSKULLPANDちゃんのメイクがXGらしいなって思って、シルバーのポイントだったり、全体がシルバーになっているところがお気に入りで、アピールポイントだと思います」と言葉に力を込めた。
そして、キャラクターへの愛を語るようお願いされると、JURINは「昔からSKULLPANDが大好きなんですけど、ALPHAZの皆さんがSKULLPANDのメイクだったりファッションが個性豊かで、『XGっぽいね』ってたくさん言ってくださって。赤髪の子とかも多くて、私は赤髪なので、お揃いで嬉しいなって。今日は気合を入れて持っているSKULLPANDすべてをバッグにつけてきたんですけど、SKULLPANDちゃんだけですごく重くて、その分幸せだなって思いました」と笑顔で語り、CHISAは「SKULLPANDが箱に入っているのをアンボクシングして、みんなでじゃんけんをして決めたことがあります。みんな大好きすぎて本気で『これほしいから！』って、これまでにないくらい大きい声で叫びながらじゃんけんをしたんですけど、それくらい愛が溢れていて大好きです」とエピソードを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】