À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í7¿ÍÁÈ¤ÎHIPHOP¡¿R&B¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊJURIN¤µ¤ó¡¢CHISA¤µ¤ó¡¢JURIA¤µ¤ó¡¢COCONA¤µ¤ó¡¢HINATA¤µ¤ó¡¢HARVEY¤µ¤ó¡¢MAYA¤µ¤ó¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSKULLPANDA POP UP SHOP¡Ù³«ºÅµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSKULLPANDA¡Ê¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¡Ë¡×¤Ï¡¢POP MART¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥È¥È¥¤¥·¥ê¡¼¥º¡£¹ØÆþ»þ¤ËÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×·Á¼°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦JURIN¤µ¤ó¤Ï¡È¤¤ç¤¦¤Ïµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ç(¥Ð¥Ã¥°¤¬¡Ë½Å¤¯¤Æ¡Ä¡¡¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡É¤Èà·ã½Åá¤Ê¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À°¦¤ò¹ðÇò¡£
CHISA¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥ó¥Ü¥¯¥·¥ó¥°(³«Éõ)¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§(¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤¬)Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜµ¤¤À¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤·¤¿(¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢XG¤Ï¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤ÈÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖSKULLPANDA ¡ßXG ¥³¥é¥Ü¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡×¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡¢¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈXiong Miao¡Ê¥·¥ç¥ó¡¦¥ß¥ã¥ª¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡È¤ä¤Ð¤¤¡É¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡É¡È¥Õ¥ï¥Õ¥ï¡Á¡ª¡É¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç³«Éõ¡ªÃæ¤«¤é¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤¬¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JURIA¤µ¤ó¤Ï¡ÈÁ´Éô¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡ªÆ·¤Î¤Ê¤«¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡ØALPHAZ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥º¡¦XG¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤ÆÄ¶¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¥¹¥«¥ë¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢2·î¤«¤é¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëXG¡£JURIN¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡È¤â¤¦²¿²óÃ¦Èé¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿£±Ç¯¡££±ÈÖÇ»¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¤Þ¤º¤Ï³§¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(È¯Çä¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï)¡ØTHE CORE-³Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êXG¤Î¡Ø³Ë¡Ù¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤Ø·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
