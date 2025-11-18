XG、SKULLPANDAと日本限定コラボ「バッグが重くなっちゃったけど幸せ」
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが17日、都内で開催された『SKULLPANDA POP UP SHOP』の開催記念イベントに登壇した。
【画像】COCONAも「どんな方なのかと」…SKULLPANDAアーティストのXiong Miao氏
今回の記念イベントは、アートトイブランド・POP MARTの人気シリーズであるSKULLPANDAの初のポップアップの開催を記念して行われたもの。ポップアップでは、XGとの日本限定コラボアイテムが先行発売される。XGとSKULLPANDAによるコラボぬいぐるみペンダントをはじめとする限定アイテムのほか、SKULLPANDAのアーティスト・Xiong Miao氏によるサイン会など、ここでしか体験できない企画が実施される。
コラボぬいぐるみペンダントは、XGとそのファンダム・ALPHAZを象徴する“オオカミ”をモチーフにデザイン。XGの個性とSKULLPANDAのアヴァンギャルドな世界観が融合し、シルバーとメタリックを基調とした“Y3K”スタイルによって近未来的な美学が表現されている。
記念イベントには、XGのメンバー全員とXiong氏が登場。ぬいぐるみペンダントを見たメンバーからは「しっぽやばい！」「ディテールがやばい！」「めっちゃかわいい」と声が上がり、大興奮の様子を見せた。Xiong氏が什器にサインを入れる姿を目にした際には、思わず「オーマイガー！」と歓声をあげる場面もあり、XGが書き終えると、Xiong氏も「すごいー！」と笑顔で応じるなど、和やかなムードでイベントが進行した。
Xiong氏は「すごい緊張してます」と語りつつ、XGメンバー全員に「ハグしたい」と言って抱きしめるなど、両者のコラボレーションへの想いが感じられる交流も実現した。
さらに、XGメンバーからはコラボへの喜びとアイテムの魅力について、次々にコメントが寄せられた。
JURINは「普段から大好きなので、コラボレーションしてくれて幸せでいっぱい」と話し、「今日は大好きなSKULLPANDAをバッグにたくさんつけてきたので、バッグが重くなっちゃったけど幸せです」と語った。
HARVEYは「ドキドキしています。ポップアップでみんなも一緒に写真を撮ってほしい」と話し、「世界中のみなさんにこの人形をお届けしたい。その夢を叶えたいです」と意欲。COCONAは「（Xiong氏は）どんな方かなって思っていたんですけど、すごくかわいい」と笑顔を見せ、JURIAは「全部がアピールポイント。オオカミの洋服や、目の中にマークがあるところも。超お気に入りです！」と熱く語った。
MAYAは「メイクがXGっぽい。シルバーなのもポイントです」と話し、CHISAは「SKULLPANDAを、6人でじゃんけんして選んだことがあるんです。本気でじゃんけんしました」と裏話も明かした。
また、JURINは来年1月23日にリリース予定の1stフルアルバム『THE CORE - 核』にも触れ、「来年は、よりXGのCOREを届けたい1年です」と意気込みを語った。最後にHINATAは、コラボアイテムについて改めて「たくさんかわいがって、愛してください」と呼びかけた。
ポップアップは18日から25日まで、東京・SHIBUYA TSUTAYA 1Fで開催される。Xiong氏のサイン会は18日17時半からの予定。XGとのコラボアイテムはポップアップにて先行販売され、26日から公式サイト、一部店舗にて発売予定。
