マクドナルド冬定番「グラコロ」＆「コク旨ビーフデミグラコロ」、11・26発売 「シャカシャカポテト」も期間限定登場
日本マクドナルドは26日から、冬の定番商品「グラコロ」と、新商品の「コク旨ビーフデミグラコロ」の2商品と、「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」を期間限定で販売する。
【画像】“グラコロ”の新作「コク旨ビーフデミグラコロ」
「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズではさんだ冬の定番商品。昨年、1993年に初登場して以来、史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーになって登場した。
「コク旨ビーフデミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフシチューをイメージした旨みとコクが特長のビーフデミフィリング合わせた、贅沢な味わいの期間限定商品。外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケにコクのあるデミグラスが絡み合うこの時期しか食べられない味となっている。
サイドメニューとして登場する新味の「シャカシャカポテト ロースト ガーリックバター味」は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味が、マックフライポテトと相性抜群の一品。いつものマックフライポテトを味変して楽しめる。
25日から放映の新TVCMでは、今年で5回目の登場となる多部未華子が出演する。外気の寒さから冬の訪れを感じた多部が、「グラコロ」の季節がやってきたことを連想し、思わずワクワクを掻き立てるキャッチーなグラコロソングを口ずさむ姿が描かれている。
