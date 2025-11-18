timelesz、新体制初のCDシングル1位 自己最高初週売上＆初の50万枚超え【オリコンランキング】
timelesz（タイムレス）の最新シングル「Steal The Show / レシピ」が、11月18日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。デビューシングル【※1】「Sexy Zone」（2011年11月28日付）から28作連続、通算28作目のシングル1位を獲得した。
【画像】timelesz『HANABI 〜in the late summer night』
timeleszは、Sexy Zone名義の2011年度から今年度（2025年度）まで15年連続でシングル1位を獲得しており、「デビュー（1st）年度からのシングル1位獲得連続年数」【※2】【※3】は、歴代3位タイからKis-My-Ft2と並ぶ歴代2位タイとなった。
初週売上は51.3万枚で、2014年12月1日付での「君にHITOMEBORE」の33.6万枚を上回る自己最高。自身初の初週売上50万枚超えを記録した。男性アーティストの「オリコン週間シングルランキング」における初週売上50万枚突破は、Snow Man、JO1に続く今年度3作目【※4】。
本作は、新メンバー募集オーディション『timelesz project』を経て、8人組グループとなったtimeleszの新体制初となるCDシングル。表題曲「Steal The Show」は“日本テレビ系バスケットボール応援ソング”。もう一つの表題曲『レシピ』は、メンバー・松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）の主題歌となっている。
【※1】「デビューシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く
【※2】各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠。（今年度は「2024年12月23日付」からスタート）
【※3】「デビュー（1st）年度からのシングル1位獲得連続年数」記録 ※2025年11月24日付現在／1位：KinKi Kids（28年連続／1997年度〜2024年度）※継続中、2位：Kis-My-Ft2（15年連続／2011年度〜2025年度）※継続中、timelesz（15年連続／2011年度〜2025年度）※継続中
【※4】Snow Man「SERIOUS」は2025年8月4日付、JO1「Handz In My Pocket」は2025年11月3日付でそれぞれ初週売上50万枚超えを達成
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月24日付：集計期間:2025年11月10日〜16日）＞
